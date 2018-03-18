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Dünya

Doğu Guta'dan 20 bin kişi tahliye edildi

Doğu Guta'nın Hamuriye kasabasında yer alan insani koridor üzerinden bu sabah saatlerinden itibaren 20 bin sivilin tahliye edildiğini duyurdu

18 Mart 2018 14:23

Suriye yönetimi tarafından 5 yıldır muhasara altında tutulan ve sürekli bombalanan Doğu Guta'dan 20 bin kişinin tahliyesinin tamamlandığı bildirildi

Rus Interfax haber ajansının haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye yönetiminin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Hamuriye kasabasında yer alan insani koridor üzerinden bu sabah saatlerinden itibaren 20 bin sivilin tahliye edildiğini duyurdu.

​'İnsani mola' uygulaması kapsamında şubat sonundan beri Doğu Guta'dan toplam 68 bin kişinin tahliye edildiği belirtildi. 

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, muhasara altındaki Doğu Guta'ya Suriye rejim güçlerinin saldırılarının yoğunlaşmasıyla hem hayatını kaybedenlerin hem de bölgeyi terk edenlerin sayısının arttığını açıkladı. 

Suriye rejim güçlerinin Doğu Guta'nın kontrolünü ele geçirmek için 19 Şubat'ta başlattığı saldırılar neticesinde bölgenin yüzde 70'ini kontrol altına aldığı belirtildi. Saldırılarda bin 500 sivilin ise hayatını kaybettiği kaydedildi.

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