Doğu Guta'da sivil kayıplar 800'ü aştı

Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında Rusya destekli Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı birliklerin sürdürdüğü kuşatmada hayatını kaybeden sivillerin sayısı 800'ü aştı. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verilerine göre bu sivillerin en az 178'ini çocuklar oluşturuyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin tüm ülke çapında uygulanması için geçen hafta aldığı 30 günlük ateşkes kararına karşın çatışmaların devam ettiği bölgede Gözlemevi'ne göre bugün en az 24 sivil daha hayatını kaybetti.

Rejime bağlı birliklerin çevredeki kırsal alanı ele geçirmesiyle bölgenin toplam yüzde 40'ını kontrol altına aldığı kaydedilirken, 2013'ten beri kuşatma altında olan Doğu Guta'da yaşayan 400 binden fazla sivil gıda maddelerine ve tıbbi malzemeye erişimde sorun yaşıyor.

BMGK toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)tarafından ilan edilen bir aylık ateşkesin uygulanmaması ve sivil ölümlerin artması üzerine Fransa ve İngiltere'nin girişimiyle BMGK Çarşamba günü acil toplanma kararı aldı.

Öte yandan Rus Savunma Bakanlığı, sivillerin bölgeden tahliyesi için attığı adımı Suriyeli muhalifler ve ailelerini de kapsayacak şekilde genişlettiğini açıkladı. Ancak teklif muhalifler tarafından şu ana dek kabul edilmedi.

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında "Rus Uzlaşma Merkezi, Doğu Guta'yı aileleri ve silahları ile terk edecek isyancı savaşçıların dokunulmazlıklarını garanti ediyor” ifadesini kullandı. Açıklamada muhaliflere ayrıca bölgeden uzaklaşmaları için araç tahsis edileceği ve yol boyunca güvenliklerinin sağlanacağı kaydedildi.

AFP,rtr,dpa/ÇÖ,HS

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