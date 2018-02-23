'Doğu Guta'da kan durmuyor'; pazar gününden bu yana 368 sivil hayatını kaybetti, 1850 kişi yaralandı

Suriye’de 7. yılına giren iç savaşın sivillere getirdiği yıkımın boyutları her geçen gün artıyor. Doğu Guta’da ordunun pazar gününden bu yana düzenlediği bombardımanlarda en az 368 kişinin yaşamını yitirdiği, 1850 kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Doğu Guta'da yaşanan sivil ölümler medyaya "Doğu Guta'da kan durmuyor" denerek yansırken, Rusya, cihatçıların sivillerin bölgeden çıkışına izin vermediğini duyurdu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Suriye ordusu tarafından kuşatma altında tutulan, cihatçı güçlerin kontrolündeki Doğu Guta’da siviller iki ateş arasında kalmış durumda. Muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre, Suriye ve Rus ordularının bombardımanı sonucunda başkent Şam yakınlarındaki Doğu Guta’da geçen pazar gününden bu yana yaşamını yitiren aralarında çocukların da olduğu sivillerin sayısı en az 368, yaralı ise 1850.

Dünkü saldırılarda da en az 13 kişinin öldüğü savunuldu. Suriye yönetiminin, Doğu Guta’dan Şam’a yönelik El Nusra bağlantılı saldırıların artmasının ardından yoğun bombardımanlara haftasonu yeniden başladığı gündeme yansımıştı. Rusya ise bombardımanlarla ilgisi olmadığını savunmuştu.

Acil ateşkes çağrısı



Şam ve Moskova’ya, Doğu Guta’ya yönelik bombardımanların durdurulması yönünde uluslararası toplumdan tepkiler yükselirken, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres de Doğu Guta için örgütün “acil ateşkes kararı” çıkarması çağrısında bulundu. BM Güvenlik Konseyi’nin dün Suriye’de 30 günlük ateşkes ilan edilmesini, sivillere insani yardım, gıda ve ilaç tedarik edilmesini öngören tasarıyı oylamak üzere toplanması öncesinde ise örgütün Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura “Umarım karar çıkar, ama çok zor” yorumunu yaptı.

BM toplantısı çağrısı sonrasında uluslararası aktörlerden Doğu Guta’daki duruma ilişkin farklı yorumlar geldi. BM Güvenlik Konseyi’ndeki tutumu net olmayan Moskova, Doğu Guta’da Şam ile muhalif güçler arasında yaptıkları arabulucuk çabalarından sonuç alamadıklarını, muhalif güçlerin bölgeden sivillerin çıkışına izin vermediğini, silahlarını teslim etmeyi reddettiklerini duyurdu.

Merkel: Katliam



Kremlin, “Doğu Guta’daki durumdan orada teröristleri destekleyen ülkelerin sorumlu olduğu” çıkışında bulundu. Rusya’nın “terörizm” imasına yanıt verense ABD’nin BM Büyükelçisi Nikki Haley oldu. “Saldırıların terörizmle mücadele ile bir ilgisinin bulunmadığını” söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Doğu Guta’daki duruma ilişkin sert ifadeleri ile dikkat çekti. Merkel, Doğu Guta’da yaşananları “katliam” olarak nitelendirirken Suriye’yi “kendi halkını hedef almaktan vazgeçmeye” çağırdı. Almanya’da meclisteki konuşmasında Merkel, “Avrupa Birliği’nin Suriye’deki duruma ilişkin daha büyük bir rol oynaması gerektiğini” kaydetti, İran ve Rusya’nın Şam hükümetini durdurmak için üzerlerine düşeni yapmaları gerektiğini söyledi.

Öte yandan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ABD güçlerinin Suriye’nin doğusundaki Deyr ez Zor’da dün hava saldırıları düzenlediğini, bombardıman sonucunda 12 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.