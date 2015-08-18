Doğu eyaletlerindeki yükselen ırkçılık



Mitteldeutsche Zeitung’un Federal İçişleri Bakanlığı’nın yanıtladığı bir soru önergesine dayandırdığı haberine göre, geçen yıl Almanya genelinde göçmenlere yönelik işlenen ırkçı şiddet suçlarının yüzde 47‘si, toplam nüfusun sadece yüzde 17’sini oluşturan eski Doğu Almanya eyaletlerinde ve Berlin’de saptandı.

Buna göre 2014 yılında federal çapta 130 aşırı sağ ve ırkçı şiddet suçundan 61’i yeni eyaletlerde işlendi. Söz konusu rakamlar, bu oranın bir önceki yıla göre yüzde 40 artış gösterdiğini ortaya koyuyor.

Diğer yandan 2014 yılında sadece göçmenlere yönelik olmayan aşırı sağ kaynaklı şiddet suçlarının sayısı 1029 olarak tespit edildi. Bu da daha önceki yıllara oranlara çok daha yüksek bir rakam. Haberde bu şiddet suçlarının 370’inin işlendiği Kuzey Ren Vestfalya eyaleti, aşırı sağ kaynaklı suç işlenen eyaletler arasında liste başı olurken, onu 111 şiddet suçu ile Berlin, Saksonya (86), Brandenburg (73), Bavyera (68), Thürinegn (57), Aşağı Saksonya (54) ve Saksonya Anhalt (47) takip ediyor.

"Sivil kuruluşların istatistikleri daha farklı"

Habere göre 2014 yılında Almanya genelinde aşırı sağ kaynaklı işlenen suçların yüzde 45’i aydınlatılamadı.

Soru önergesini veren İçişleri Komisyonu'nun Yeşiller Partili temsilcisi Irene Mihalic, sivil danışma kuruluşlarının tespit ettiği aşırı sağ kaynaklı şiddet suçlarının sayısının, federal ve eyalet polis teşkilatlarının kayıt altına aldıklarından çok farklı olduğunu kaydetti. Mihalic’e göre, sivil kuruluşlar 2014 yılında eski Doğu Almanya eyaletlerinde 781 bu tarz şiddet suçunu kayıt altına alırken, federal hükümetin yanıtında bu rakamın sadece 410 olduğu belirtiliyor.

Mihalic, "Bu da şimdiye dek ibraz edilen rakamların, Almanya'da aşırı sağ kaynaklı işlenen suçların sadece ufak bir kısmını yansıttığını teslim etmek için yeterli bir sebeptir" diye konuştu. Yeşiller partili politikacı, "O nedenle polisin çalışma sistemi aşırı sağ kaynaklı suçları analiz etmede hala gerektiği şekilde işlememektedir" dedi. Bunu büyük bir iç güvenlik tehlilkesi olarak niteleyen politkacı, "Artik siyasi kaynaklı suçların daha iyi tespit edilip, daha güvenilir değerlendirme yapılmasının vakti gelmiştir" diye konuştu.