Doğu Ekspresi'nde 40 gözaltı

Erzincan'da, Kars- Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi’nde 40 mülteci gözaltına alındı. Mülteciler, Üzümlü ilçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kars-Ankara seferini yapan Doğu Ekpresi’nde Mercan Beldesi tren istasyonunda denetim yaptı. Kimlik kontrolü sırasında göçmen 40 yolcunun Kars Valiliği İl Göç İdaresi’nden aldıklarını iddia ettikleri yolculuk belgelerinin sahte olduğu belirlendi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Pakistan göçmen 40 kişi, trenden indirildi. Mülteciler, yasal işlem yapılmak üzere Üzümlü ilçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.