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Doğu Demirkol: Maske Kimsin Sen formatını satın aldım, haftalık bin lira yevmiyeyle çalışacak ünlüler bana ulaş!

Maske Kimsin Sen programı final yapmıştı

14 Şubat 2022 15:31

Final yapan "Maske Kimsin Sen?" yarışmasının juri üyelerinden komedyen Doğu Demirkol, "Formatı satın aldım, haftalık bin lira yevmiyeyle çalışacak ünlüler bana ulaş" dedi.
 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) hakkında inceleme başlatacağını duyurmasıyla gündeme oturan, FOX TV'nin programı 'Maske Kimsin Sen?' 12 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanan final bölümüyle ekranlara veda etti.
 
Dün gece ekranlara veda eden yarışmanın final bölümü, sosyal medyaya damga vurdu. Aralarına ünlü isimlerin de dahil olduğu pek çok kişi, programın yayından kaldırılmasına tepki gösterdi.
 
Yarışma gündemdeki yerini korurken; jürideki isimlerden olan komedyen Doğu Demirkol'dan da bir 'Maske Kimsin Sen?' paylaşımı geldi.
 
 
Demirkol, programın yayından kaldırılmasının ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda “Telaşa mahal yok, Maske Kimsin Sen formatını satın aldım. YouTube’dan devam ediyorum. Haftalık bin lira yevmiyeyle çalışacak ünlüler bana ulaş!” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Ünlü isimlerin, maske ve kostüm kullanmak suretiyle kimliklerini gizleyerek şarkı söylediği ve jüri üyelerinin de yarışmacıların kim olduklarını bulmaya çalıştığı 'Maske Kimsin Sen?' yarışması sosyal medyada yayınlandığı ilk zamanlarda eleştirilerin hedefi olmuştu.
 
Tartışmalar sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan ‘Basın ve Yayın Faaliyetleri’ başlıklı genelgede, Türk toplumunun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içeriklerin uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarına karşı adım atılacağı ifade edilmiş ve bunlardan birisi de 'Maske Kimsin Sen?' olarak gösterilmişti.
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