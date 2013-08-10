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Dünya

Doğu Çin Denizi’nde gerginlik

Çin'in 4 gemisi, ihtilaflı adaların bulunduğu Japonya karasularına girdi

10 Ağustos 2013 13:10

Çin'e ait 4 gemi, ihtilaflı adaların bulunduğu Japonya karasularına girdi. Japon sahil güvenliğinden yapılan açıklamada, gemilerden suları terk etmesinin istendi.

Çin'e ait 4 gemi çarşamba günü Japon karasularına girmişti. Gemilerin Japonya karasularındaki 1 günden fazla süren mevcudiyetini, "Çin'in şimdiye kadarki en uzun süreli tecavüzü" olarak niteleyen Japonya Dışişleri Bakanı Fumio Kişida, Çin'e konudan duyulan rahatsızlığın iletildiğini söylemişti. Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili de Tokyo yönetiminin itirazlarının önce telefonla Çin'e iletildiğini, ardından da Tokyo'daki Çin Büyükelçisi Vekili Han Zhigiang'a şahsen tebliğ ediliğini belirtmişti.

Bunun ardından yine bugün Çin'e ait 4 gemi daha Japonya karasularına girdi.Doğu Çin Denizi'nde iki ülke arasında soruna neden olan adalar Çin'de ''Diaoyü'', Japonya'da ise "Senkaku" olarak biliniyor. Adalar üzerinde Çin ve Japonya ile Tayvan da hak iddia ediyor. Gerginlik Japonya'nın Eylülde adalardan bazılarını ''kamulaştırma'' kararı almasının ardından daha da artmıştı. Çin ise Japonya'nın bu çıkışına adaların bulunduğu bölgeye ardı ardına gözetleme gemileri göndererek yanıt vermişti.

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