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BBC Türkçe

Doğu Çin Denizi'nde dev petrol sızıntısı

Doğu Çin Denizi'nde batan İran'a ait petrol tankerinden yayılan dev petrol sızıntısını temizlemek için zamana karşı yarış veriliyor. 120 kilometrekarelik bir alana yayılan sızıntının, geminin yürütülmesinde kullanılan ağır yakıt ve kargosundaki ultra hafi

29 Nisan 2018 20:30

Doğu Çin Denizi'nde batan İran'a ait petrol tankerinden yayılan petrolü temizlemek için zamana karşı bir yarış veriliyor.

120 kilometrekarelik bir alana yayılan sızıntının, geminin yürütülmesinde kullanılan ağır yakıt ve kargosundaki ultra hafif ham petrolden oluştuğu düşünülüyor.

Sanchi Petrol tankeri dün batmış ve İranlı yetkililer gemideki 30'u İranlı, 2'si Bangladeşli mürettebatın hepsinin öldüğünü duyurmuştu.

Tankerde 136 bin tonluk İran menşeili ultra hafif ham petrol bulunuyordu. Bu tür ham petrolün su altında yüzeyden görülmeyen bir kirlilik yarattığı belirtiliyor.

Hem geminin kendi yakıtı hem de ultra hafif ham petrolün deniz yaşamı için yıkıcı sonuçlar ortaya çıkartabileceği söyleniyor.

Sanhci tankeri ve bir kargo gemisi Şangay'ın 260 kilometre açığında çarpışmış ve tanker daha sonra güneydoğu yönüne, Japonya'ya doğru sürüklenmeye başlamıştı.

Tanker çarşpışmanın ardından yanmaya başladı ve yangın tanker batana kadar bir hafta sürdü.

Çin televizyonu, arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini, yüzeydeki yangının söndürülmesinin ardından, sızıntıyı temizleme çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

İki geminin, petrol sızıntısını çözen kimyasallar püskürttüğü belirtildi.

BBC Çin Muhabiri Robin Brant, sızıntının Pazar'dan bu yana iki kat büyüdüğünü belirtti.

Çarpışmanın nedeni nedeni henüz bilinmiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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