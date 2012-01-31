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Dünya

Doğu Avrupa'da soğuktan ölenlerin sayısı 54'e çıktı KİEV (A.A)

31 Ocak 2012 16:59

-Doğu Avrupa'da soğuktan ölenlerin sayısı 54'e çıktı KİEV (A.A) - 30.01.2012 - Avrupa'nın doğusunu etkileyen yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 54'e yükseldiği bildirildi. Yetkililer, hava sıcaklığının -23 dereceye kadar düştüğü Ukrayna'da çoğu evsiz 30 kişinin öldüğünü açıkladı.  Ülkede kreşler ve okullar, gelecek haftaya kadar tatil edildi.  Hava sıcaklığının -28'e düşmesinin beklendiğini söyleyen yetkililer, başkent Kiev'de evsizler için sıcak içecek ve yiyecek dağıtan çok sayıda ısıtmalı çadır kurulduğunu belirtti.   Gece sıcaklığın -28'e düştüğü Polonya'da ise son 4 gün içinde dondurucu soğuklar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 15'e yükseldi.  Romanya Sağlık Bakanlığı, ülkede hava sıcaklığının -20'ye düştüğünü ve 8 kişinin öldüğünü açıkladı.  Rusya'nın başkenti Moskova'da da bir kişi dondurucu soğuklar nedeniyle yaşamını yitirdi.

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