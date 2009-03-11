Doğu Avrupa'da çökme riski yok

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Thomas Mirow, Doğu Avrupa'nın içine düştüğü ağır resesyona rağmen küresel finans krizinden en çok etkilenen ülkelerde bile bir ekonomik çöküş tehlikesi olmadığını söyledi.Mirow dün London School of Economics'te yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Uyum süreci oldukça sancılı geçecek ve herkesin dayanıklılığını sınayacak... Ancak bu kriz bankalara hücum, ya da ülke iflaslarının yaşandığı bir kriz değil. Doğu Avrupa ülkelerinin pek çoğunun ekonomik performansı Batı Avrupa'dakilerden daha zayıf değil, hatta bazıları daha da güçlü.Şu anda bazı ülkeler sanayi üretiminde çok ciddi düşüşler açıklıyorsa da, bankacılık sektörü şu ana kadar bazı kabus senaryolarında tahmin edilenden çok daha dayanıklı çıktı."Mirow, bölgenin güçlü ekonomik temellerinin toparlanmaya yardımcı olacağını ancak yıllık yüzde 5-7 gibi büyüme hızlarını yeniden yakalamanın kısa sürede mümkün olmayacağını söyledi.Ukrayna'yı bölgenin "en büyük kaygı nedeni" olarak niteleyen Mirow, bu ülkenin bozulan ekonomiden siyasi istikrarsızlığa kadar uzanan bir dizi sorunla karşı karşıya olduğunu bildirdi.Mirow, "Ukrayna'nın istikrarı, tüm Avrupa'nın geleceği için çok büyük önem taşıyor" dediEBRD, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile birlikte, Orta ve Doğu Avrupa bölgesi için 24.5 milyar dolarlık bir kredi programı başlatmaya hazırlanıyor. Program, kredi bulmakta zorlanan bankalara ve şirketlere kredi sağlamayı hedefliyor.