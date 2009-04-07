Doğu Asya bu yıl yavaş büyüyecek

Dünya Bankası'na göre, Doğu Asya'nın gelişmekte olan ekonomilerinin büyümesi bu yıl hızla yavaşlayacak. Bu bölgedeki sürdürülebilir büyüme gelişmiş ekonomilerin durumuna göre belirlenecek.



Ancak banka gerileme sürecindeki Çin ekonomisinde bu yıl iyileşme olabileceğini ileri sürdü.



Dünyanın 3. büyük ekonomisi olan Çin ekonomisinde yaşanan düşüşün, Pekin yönetiminin ekonomiyi canlandırma paketine bağlı olarak, yılın ortasında dip noktasını göreceği ve iyileşmenin yılın sonuna doğru başlayıp gelecek yıl tamamlanacağı tahminine yer verildi. Washington merkezli bankanın tahminlerine göre, geçen yıl yüzde 9 oranında büyüyen Çin ekonomisinde 2009'daki büyüme oranı yüzde 6,5 olacak. Bu, şu ana kadar dünya ülkeleri için açıklanan tahminler arasında en yüksek oran durumunda.



Raporda dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olan Çin'deki iyileşmenin Asya ekonomilerinde istikrara ve toparlanmaya da yardımcı olacağı savunuldu.



Dünya Bankası'nca hazırlanan Asya ekonomileriyle ilgili rapora göre, Çin ve Tayland'ın da aralarında bulunduğu Asya ülkeleri bu yıl yüzde 5,3 büyüyecek.



Geçen yıl Asya ülkeleri yüzde 8, 2007 yılında ise yüzde 11,4 büyüme kaydetmişti.



Raporda, Asya bölgesi için hayat kurtarıcı rolü olan ihracatın dibe vurmasıyla, fabrika kapanmalarının yaygınlaştığı, işsizliğin arttığı ve ücretlerde kesintiler yaşandığı bildirildi.



Raporda, "Sürdürülebilir iyileşme eninde sonunda gelişmiş ekonomilerdeki gelişmelere bağlı olacak" denildi.

Dünya Bankası Asya Bölgesi Başekonomisti Vikram Nehru, Doğu Asya ve Pasifik bölgesinin çok zor dönemlerle karşı karşıya olduğuna şüphe olmadığını söyledi.



Raporda, Kamboçya, Malezya, Tayland ve Doğu Timor'da yoksullukta yükseliş yaşanmasının beklendiğini bildirdi.



Gelişmekte olan Doğu Asya ekonomileri içinde Tayland ekonomisinin bu yıl en büyük daralmayla karşı karşıya kalabileceği ifade edilen raporda, geçen yıl yüzde 2,6 büyüyen Tayland'ın bu yıl yüzde 2,7 küçülmesinin beklendiği belirtildi.



2 yıl önce yüzde 10'dan fazla büyüme kaydeden Kamboçya ekonomisinin ise bu yıl yüzde 1 daralması bekleniyor.



