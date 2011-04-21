-DOĞU ANADOLU YİNE KARIŞTI VAN (A.A) - 21.04.2011 - Van'da, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olayı protesto eden grup, bir banka şubesine molotofkokteyli attı. Bismil'de dün çıkan ve İbrahim Oruç'un ölümü ile sonuçlanan olayı protesto etmek bahanesiyle Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan grup, bir bankanın Van şubesine molotofkokteyli ve taşlarla saldırdı. Polisin biber gazı ve basınçlı su kullanarak müdahalede bulunduğu göstericiler, ara sokaklara dağıldı. Olaylarda, ilk belirlemelere göre, 7 kişi gözaltına alındı. Bu arada, camları kırılan banka şubesinde ve caddede park halinde bulunan bir araçta molotofkokteyli atılması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri ve polislerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, bankada mahsur kalan ve dumandan etkilen biri hamile kadın 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, camları kırılan bankada herhangi bir yağmalama yaşanmaması için çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Olaylar devam ediyor. -MALAZGİRT'TE GÖSTERİ- Muş'un Malazgirt ilçesinde Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 12 bağımsız milletvekili adayının adaylıklarının iptaline ilişkin kararını protesto eden grup, polise molotofkokteylli ve taşlı saldırıda bulundu. BDP İlçe Başkanlığı binası önünde bir araya gelen ve aralarında BDP'nin desteklediği bağımsız milletvekili adayı Demir Çelik'in de bulunduğu grup, buradan Özgürlük Meydanı'ndaki ''demokratik çözüm çadırına'' kadar yürüyüş yaptı. BDP İlçe Başkanı Takyettin Özkahraman'ın basın açıklamasının ardından bir süre oturma eylemi yapan gruptan, polise taş atıldı. Bunun üzerine müdahalede bulunan polise, göstericiler molotofkokteyli atarak karşılık verdi. Çıkan olaylarda, iki gösterici yaralandı. İlçe Kaymakamı Mehmet Boztepe ve Malazgirt Belediye Başkanı Mehmet Nuri Balcı'nın göstericilerle yaptığı görüşmelerin ardından olaylar sona erdi. -KAĞIZMAN'DA MOLOTOFKOKTEYLLİ SALDIRI- Kars'ın Kağızman ilçesinde, AK Parti ilçe binası ve bir alışveriş merkezine molotofkokteyli atıldı. Olayda, alışveriş merkezinde maddi hasar meydana geldi. Gece saatlerinde, Narinkale Caddesi'ndeki AK Parti ilçe binası ve bir alışveriş merkezine, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce molotofkokteyli atıldı. AK parti ilçe binasına atılan molotofkokteylinin kendiliğinden söndüğü, alışveriş merkezinde ise yangın çıktığı ve itfaiye ekiplerinin yangını büyümeden söndürdüğü öğrenildi. Polis, olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.