-Doğu Akdeniz'in en büyük turizm yatırımı -Mersin'de yapılacak ''Tarsus-Kazanlı Sahil Bandı'' Projesinde yapılacak 7 bin 600 yatak kapasitesi, 15 bine çıkarılacak -Vali Güzeloğlu: ''Projeyle Mersin, Avrupalı turistlerin uğrak noktalarından birisi olacaktır'' ''Projenin hayata geçmesiyle 10 bin doğrudan, 50 bin kişiye de dolaylı olarak istihdam olanağı yaratılacak'' MERSİN (A.A) - 27.12.2011 - Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Doğu Akdeniz'in en büyük turizm yatırımı olarak adlandırılan ''Tarsus-Kazanlı Sahil Bandı'' Projesinde yapılacak 7 bin 600 yatak kapasitesinin 15 bine çıkarılacağını bildirdi. Vali Güzeloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mersin'in önemli turizm potansiyellerine sahip olduğunu belirterek, mevcut potansiyelleri harekete geçirebilmek adına önemli çalışmaların yapıldığını söyledi. Bu kapsamda Doğu Akdeniz'in en önemli turizm yatırımı olarak adlandırılan ''Tarsus-Kazanlı Sahil Bandı'' Projesinin tüm hızıyla hazırlıklarına devam ettiklerini ifade eden Güzeloğlu, şöyle devam etti: ''Valilik koordinatörlüğünde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 2013 yılı Haziran ayı öncesinde faaliyete geçecek olan 3 milyon metrekarelik alan üzerinde, uluslararası standartlara uygun 2 golf sahası, kongre merkezi, sağlık kompleksi ve 7 bin 600 yatak kapasitesiyle çalışma başlatılmıştı. Ama şimdi biz Mersin'in gelişen yapısını göz önünde bulundurarak, yatak kapasitesini 15 bine çıkarmaya yönelik çalışmaları başlatmış bulunuyoruz. Şehre kaliteli turizm alt yapısını kazandıracak olan bu projeyle Mersin, Avrupalı turistlerin uğrak noktalarından birisi olacaktır.'' Projenin Mersin'i Doğu Akdeniz'in en önemli Turizm Merkezi haline getireceğine işaret eden Güzeloğlu, şunları kaydetti: ''Proje, ilçemiz Tarsus ve nihayetinde ilimize ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan büyük gelişmeler sağlayacak. Tarsus- Kazanlı arasındaki 14 kilometrelik sahil bandı, 1995 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Turizm Bölgesi ilan edilmişti. Yaklaşık 2 yıl önce ihalesi yapılan projenin 5 yüklenici firması bulunmakta. Halihazırda ilgili kurumlar yol, kanalizasyon, atık su, katı atık gibi alt yapı çalışmalarını sürdürmektedir. Projeyle ilgili, belediyeler, DSİ, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, MESKİ ve TEDAŞ tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin olarak her ay benim başkanlığımda toplanıyor ve yol haritamızı belirliyoruz.'' Çalışmaların hızlı bir şekilde yürütüldüğünü dile getiren Güzeloğlu, Mersin'in yakın bir gelecekte turizmin önemli bir merkezi olacağına dikkati çekerek, kentte yatırım yapmak isteyenlere de ''elinizi çabuk tutun'' çağrısında bulundu.Güzeloğlu, projenin hayata geçmesiyle 10 bin doğrudan, 50 bin kişiye de dolayılı olarak istihdam olanağı yaratılacağını sözlerine ekledi. (KRM-ST-ERS)