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Doğu Akdeniz'deki uçaklara 72 saatlik 'füze' uyarısı

Suriye'de Rusya ve ABD arasındaki gerginlik Duma'ya yönelik düzenlenen kimyasal saldırıyla zirve noktasına ulaştı

11 Nisan 2018 12:43

Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) Doğu Akdeniz'de seyredecek uçaklar için önümüzdeki 72 saat içinde seyir füzelerinin hareketliliği açısından güvenlik uyarısı yaptı.

Açıklamada, Doğu Akdeniz’de seyredecek uçaklar uyarılarak, “72 saat içerisinde havadan karaya füzelerin ve/veya kruz füzelerinin ateşlenebileceği ve radyo haberleşme ekipmanlarında kesinti yaşanabileceği” bildirildi.

​Uçaklar, söz konusu ihtimalleri dikkate almaları konusunda uyarıldı.

Suriye’deki Doğu Guta bölgesinin Duma ilçesinde Suriye ordusu tarafından kimyasal silah kullanıldığı iddialarına, başta ABD olmak üzere Batı ülkelerinin saldırı sinyalleri eşlik etmişti. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump 72 saat içerisinde karar vereceğini açıklamıştı.

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Doğu AkdenizFüzeSuriye

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