Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı 3'lü cephe

Yunanistan, Mısır ve Kıbrıs Rum yönetimi dışişleri bakanları, Lefkoşa’da bir araya gelerek Türkiye’ye Barbaros Hayreddin Paşa araştırma gemisinin sismik araştırmalarına son vermesi ve Rumların münhasır ekonomik alanına saygı göstererek bir daha bölgeye gelmemesi çağrısında bulundu.

Ömer Bilge’nin Hürriyet’te yer alan haberine göre, Kahire’de 8 Kasım’da üç ülke arasında yapılacak liderler zirvesine hazırlık yapmak amacıyla Ada’ya gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos ve Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, ev sahibi Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’le son dönemde tırmanan doğu Akdeniz’deki doğalgaz krizini görüştü.



Doğu Akdeniz’de egemenlik

Üç bakan, Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisiyle Kıbrıs’ın güneyinde çalışmalar yürüten Türkiye’ye ortak çağrı yaparak, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği, ada çevresindeki münhasır ekonomik alan ve kıta sahanlığındaki egemenlik hak ve yetkilerine “saygı göstermesini” istedi.

Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis, Yunanistan ve Mısır’la aralarındaki işbirliğinin, “Bölgedeki hiçbir ülkenin aleyhine olmadığını aksine, bölgesel diyalog örneği olarak işleyip bölgedeki barış ve istikrara katkı koyabileceğini” iddia etti. Benzer sözler sarf eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Venizelos ise, “Üçlü işbirliğimizin saldırganlık rolü yok. Türkiye bölgedeki faaliyetleriyle uluslararası hukuka ve deniz hukukuna hakaret ediyor. Bu faaliyetlere derhal son verirse, Kıbrıs müzakerelerinin devamı ve AB üyelik sürecine yardımcı olur” dedi.

Göksu fırkateyni ve Barbaros

Doğu Akdeniz’deki doğalgaz krizine, Rumların bölgeyi tek yanlı parselleyerek geçen ay sondaja başlaması neden oldu. Türkiye, Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisini, KKTC ile imzalanan anlaşmalar çerçevesinde, Rumların Kıbrıs adasının güneyinde sondaj yaptığı bölgeye gönderdi.

Rumlar Türkiye’nin bu tepkisine BM çerçevesinde devam eden müzakerelerden çekilerek cevap verdi ve kriz tırmandı. Genelkurmay Başkanlığı geçtiğimiz günlerde Göksu firkateyninin Barbaros Hayreddin Paşa’ya eşlik ettiğini, Mızrak hücumbotunun da Rumların sondaj alanını izlediğini açıkladı.

Atina firkateyn ve denizaltı gönderiyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos, doğu Akdeniz’deki doğalgaz krizinde Rumlara destek vermek amacıyla bir firkateyn ve bir denizaltıyı bölgeye göndereceklerini açıkladı. Güney Kıbrıs’taki temaslarında Rum lider Nikos Anastasiadis’le görüşen Yunan Bakan, Rum halkının güvensiz hissetmemesi gerektiğini söyledi.

Anastasiadis’le görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Venizelos, “Bölgeye bir firkateyn ve denizaltı gönderiyoruz. Firkateynimiz, Lübnan’daki BM barış gücü UNIFIL, denizaltımız ise, NATO’nun Active Endeavuor operasyonu çerçevesinde bölgeye gidecek. Kıbrıs (Rum yönetimi) ile arama kurtarma anlaşması da imzaladık. Bu şekilde, Kıbrıs ve Yunanistan’ın FIR hattı ve deniz alanları birleşiyor” dedi.