-Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor LEFKOŞA (A.A) - 16.08.2011 - Kıbrıs Rum yönetimi Sözcü Vekili Hristos Hristofidis, Doğu Akdenizde petrol ve doğalgaz aramaları konusunda Rum yönetiminin çok somut projeleri bulunduğunu ve bunları hayata geçireceğini söyledi. Türkiye'nin, Kıbrıs sorunu çözülmeden Rum yönetiminin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon aramalarına başlamasını engellemek maksadıyla diplomatik yoldan baskı yaptığı ve girişimlerde bulunduğu yönündeki haberleri değerlendiren Hristofidis, ''Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırları çok zor şartlar altında belirlendi. Birilerinin muhtemel tehdit veya tepkileri yüzünden esaretin bedelini ödeyemeyiz'' ifadesini kullandı. Rum radyosunun haberine göre, Hristofidis, ''Hükümetimiz, olası hidrokarbon yatakları bulunmasının ve bunun olumlu ekonomik, siyasi etkilerinin Kıbrıs sorununa, doğru bir çözüm bulunmasında etkin işbirliği yapması için Kıbrıs Türk tarafı açısından güçlü bir teşvik olduğunu değerlendiriyor'' dedi. Sözde Rum MEB'i içerisindeki 12. parseldeki olası yatakların değerlendirilmesi anlaşmasının Rum yönetiminin ''egemenlik hakkı olduğunu'' savunan Hristofidis, Rum yönetimin ''Münhasır Ekonomik Bölge'' sınırlarının çok zor şartlar altında belirlendiğini ve bunun son zamanlarda ülke için en önemli gelişmelerden biri olduğunu kaydetti. Hristofidis, ''Rum yönetimi, uluslararası hukuka uygun egemenlik haklarını kullanmaması için birilerinin muhtemel tehdit veya tepkileri yüzünden esaretin bedelini de ödeyemez'' dedi. Türkiye'nin tavrının, Rum yönetiminin planlarını etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise Hristofidis, ''Rum yönetiminin çok somut projeleri bulunduğunu ve bunları hayata geçireceğini'' söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'nin girişimleri konusunda Rum yönetimini bilgilendirdiğini belirten Rum Sözcü Vekili, ABD'nin tepkisinin ''doğru çerçevede olduğunu ve Güney Kıbrıs'ın değişmez tezleriyle örtüştüğünü'' savundu.