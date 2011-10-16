-Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış uyarısı HATAY (A.A) - 16.10.2011 - Hatay, Osmaniye ve Adana çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiği bildirildi. Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Adana Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Doğu Akdeniz Bölgesi'nde 18 Ekim Salı gününe kadar gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği belirtildi. Açıklamada, beklenen kuvvetli yağış, fırtına ve soğuk havanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.