Doğu Akdeniz'de krize neden olan sondajdan gaz çıkmadı

Güney Kıbrıs yönetiminin, tek yanlı parsellediği doğu Akdeniz’de, Türkiye ile kriz çıkaran doğalgaz sondajı “kör kuyu” çıktı. Rumlar adına Kıbrıs adasının güneyinde sondaj yapan İtalyan Eni şirketi, deniz tabanından 5 bin 500 metre derinliğe inmesine rağmen doğalgaz bulamadı.

Şirket sondaja son verirken, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, New York’ta kalp ameliyatı sonrasında nekahet dönemini geçiren Rum lider Nikos Anastasiadis’e ‘kötü haberi’ iletti. Ömer Bilge’nin Hürriyet’te yer alan haberine göre, Rum Politis ve Fileleftheros gazetelerinin manşetten verdiği habere göre, Enerji Bakanı Lakkotripis kör kuyu haberini, İtalyan ENI şirketi yetkililerinin geçen pazartesi sondaj sonuçlarını iletmesiyle öğrendi. Rum Bakan, hemen New York’ta bulunan Rum lider Nikos Anastasiadis’e durumu bildirdi. Haberin medyaya sızmasından endişe eden Lakkotripis, önceki gün de siyasi parti liderlerine durumu açıkladı.

Güney Kıbrıs’ta gizli tatbikat

Haberlere göre, Kıbrıs adasının yaklaşık 100 kilometre güneyinde Onasagora adı verilen parselde Saipem 10000 adlı sondaj platformuyla çalışmalarını yürüten İtalyan ENI ve Güney Koreli KoGas konsorsiyumu, 10 gün önce deniz tabanından 5 bin 500 metre derinlikte yüksek basınç sorunuyla karşılaştı. Alınan numuneleri inceleyen şirketler, ‘kayda değer doğalgaz yok’ sonucunu aldı ve durumu hemen Rum yetkililere bildirdi.

Krizi bitirme formülü mü?

Rum siyasi parti liderleri önce habere inanmak istemedi. Rum siyasiler ‘kör kuyu formülünün’, KKTC ile yaptığı anlaşmalar çerçevesinde aynı bölgeye Barbaras Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisini gönderen Türkiye ile krizi sonlandırma amacıyla üretildiğini ve ‘kılıf uydurulduğunu’ ileri sürdü. Ancak Rum gazetelerine bilgi veren Enerji Bakanı Lakkotripis, “Maalesef doğru. Kör kuyu beklediğimiz ve hesaplarımıza dahil ettiğimiz sonuçlardan biriydi” dedi.

ENI yeni sondajlar yapacak

Rumların sondaj çalışmalarının sonuçsuz kalması doğu Akdeniz’deki doğalgaz krizinin sona ereceği anlamına gelmiyor. İtalyan ENI şirketinin sözleşmesi gereği 3 yeni sondaj daha yapması gerekiyor. Şirket, yılbaşından sonra yine aynı parselde yeni sondaja başlayacak. İtalyan ENI ve Güney Koreli KoGas şirketleri, Rumların 13 parsele ayırdığı ve numaralandırdığı parsellerden 2, 3 ve 9 numaralı parselleri elinde bulunduruyor. Rum yönetimi parsellere isim de veriyor. Rumlar’dan Ada’nın 175 kilometre güneyinde Afrodit adı verilen13 numaralı parseli kiralayan Amerikan Noble Energy iki yıl önce önemli miktarda doğalgaza ulaşmıştı.

Barbaros ne yapacak?

Doğu Akdeniz’deki doğalgaz krizi, Rumların bu yıl KKTC ve Türkiye’nin tüm itirazların rağmen doğu Akdeniz’de ikinci sondaja başlamasıyla patladı. Türkiye geçen ay Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisini savaş gemileri eşliğinde aynı bölgeye gönderdi. Rumlar tepki olarak Ada’da 2008’den bu yana devam eden BM çerçevesindeki müzakerelerden çekildi. Doğalgaz krizini sona erdirmek için Türkiye, Yunanistan aracılığıyla birçok teklifte bulundu ancak Rumlar reddetti. Rumlar, bu ay sonunda bölgedeki çalışmalarını tamamlayacak Barbaros’un koşulsuz çekilmesini istiyor. Barbaros’un görev süresinin uzatılıp uzatılmayacağı ise henüz belli değil.