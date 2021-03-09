Doğu Akdeniz | Yunanistan: Mısır enerji haritasını düzeltti, konu kapandı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, iki ülke ilişkilerinde yaşanan "enerji haritası" sorununun çözüldüğünü söyledi. Dendias, "Mısır'ın yayımladığı yeni haritaya göre, teknik düzeydeki bu konunun kapandığına inanıyoruz" dedi.

Yunanistan, Mısır'ın yayımladığı enerji haritasında gösterilen ve 28. Meridyen'in doğusuna sarkan EGY-MED-W18 nolu parselin iki ülkenin deniz yetki alanlarının belirlenmesini öngören anlaşmaya aykırı olduğunu açıklamıştı.