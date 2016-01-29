Doğu Akdeniz gazının Avrupa'ya taşınmasında Türkiye'yi saf dışı edecek plan

İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi liderleri, Doğu Akdeniz’deki doğalgaz kaynaklarını, Türkiye’yi by-pass edecek şekilde boru hattıyla AB’ye ulaştırma konusunda çalışma kararı aldı.

DHA’nın haberine göre; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis Lefkoşa’da bir araya gelerek, 3 ülkenin doğalgaz ve elektrik hatlarıyla birleşmesi için ortak komite kurmasını kararlaştırdı. Lefkoşa Rum kesiminde zirvede 3 lider, Türkiye’yi kast ederek, vardıkları anlaşmanın herhangi bir ülkeye karşı olmadığını vurguladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, ortak basın toplantısında bölgedeki doğalgazın İsrail’den önce Kıbrıs Rum yönetimine, buradan da Yunanistan’a gidecek bir boru hattıyla Avrupa’ya ulaştırılması planını incelemeye aldıklarına dikkat çekerek, projeyi ‘son derece cesur’ diye niteledi. Netanyahu, “İsrail-Yunanistan ve Kıbrıs (Rum yönetimi) bölgede 3 demokratik ülke. Yunanlar, Yahudiler ve Rumlar (Kıbrıslı) 2 bin yıl önce de aynı masaya oturup konuşabiliyordu” dedi.

“Çağın gerisinde kalmış sistemleri desteklememeliyiz”

Yunanistan Başbakanı Çipras ise, Kıbrıs sorunu konusunda Türkiye’yi işaret etti ve “Garantiler ve garantörler konusunda çağın gerisinde kalmış sistemleri desteklememek gerek” diye konuştu.

İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs, Doğu Akdeniz'den çıkan doğalgazı Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya sevk etmek için dün Lefkoşe'nin Rum kesiminde masaya otururken, aynı saatlerde İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz'den Rumlarla Yunanlıları kızdıracak bir açıklama geldi.

“Türkiye’ye inşa etmek çok daha ucuz”

Jerusalem Post'un haberine göre, Lefkoşe'deki üçlü toplantıya katılmak üzere bindiği uçakta gazetecilere açıklama yapan Steinitz, ülkesinin doğalgazı hem Türkiye hem de Yunanistan üzerinden Avrupa'ya ihraç etmek istediğini belirttikten sonra, “Ancak Türkiye'ye boru hattı inşa etmek Kıbrıs ve Yunanistan'a inşa etmekten çok çok daha ucuz “dedi.

Lefkoşa'da bir araya gelen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Rum Kesimi lideri Nicos Anastasiades, Doğu Akdeniz'deki doğalgazın Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya ihraç imkânlarının araştırılması için ortak bir komite kurulmasını kararlaştırdı.