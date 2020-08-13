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Dünya

Doğu Akdeniz'deki Fransız-Yunan tatbikatına ABD'den 'endişeliyiz' çıkışı

13 Ağustos 2020 21:13

Fransa ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de birlikte gerçekleştirdiği tatbikat sonrası ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) "endişeliyiz" açıklaması geldi.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, Yunanistan ve Fransa deniz kuvvetlerinin Akdeniz'in doğusunda ortak tatbikat düzenlemesinden endişe duyduklarını belirtti.

"Gerilimin azalmasını istiyoruz"

Hoffman, bugünkü basın toplantısında, Yunanistan ve Fransa'nın ortak tatbikatıyla ilgili, "Doğu Akdeniz'deki gelişmelerden endişeli olduğumuz ortada" ifadesini kullandı.

Fransa ve Türkiye'nin, NATO içinde ABD'nin son derece önemli müttefiki olduğunu kaydeden Hoffman, "Gerilimin azalmasını istiyoruz. Onların işbirliğine devam ederek daha az elverişli koşullarda savaş gemilerini veya uçaklarını kullanma ihtiyacını öngörmeyen çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.

TIKLAYIN - Doğu Akdeniz'de Yunanistan-Fransa ortak tatbikatı başladı

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