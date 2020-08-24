Doğu Akdeniz'de kritik hafta: Almanya Dışişleri Bakanı hem Atina’yı hem de Ankara’yı ziyaret edecek

Türkiye, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleriyle ilgili NAVTEX’in (denizcilere duyuru) süresinin dolmasına saatler kala yeni bir NAVTEX ilan etti. Buna göre yaklaşık iki haftadır bölgede olan Oruç Reis ve beraberindeki destek gemileri 27 Ağustos’a kadar çalışmalarını sürdürecek.

Atina uzatma kararına tepki gösterirken, Yunan kaynaklar “Türkiye’nin gerilimi daha da tırmandırmak istediğini” iddia etti.

“Oruç Reis”in hidrokarbon arama çalışmalarını Türkiye’nin BM’ye bildirdiği kıta sahanlığı sınırları içinde gerçekleştirmesine rağmen, Yunanistan’ın söz konusu alandaki bazı bölgelerin kendi kıta sahanlıklarında olduğunu iddia etmesi gerginliğe neden olmuştu. Bu hafta, Doğu Akdeniz’deki krizin gidişatını etkileyecek önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin imzalı haberine göre, bu hafta beklenen gelişmeler şöyle:

Yunan-Mısır anlaşması görüşülecek

Türkiye’nin yok hükmünde saydığı deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin 6 Ağustos tarihli Yunan-Mısır anlaşması, bugün Yunan parlamentosunda görüşülmeye başlanacak. Oylama ise çarşamba günü yapılacak.

Almanya Dışişleri Bakanı nabız yoklayacak

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yarın önce Atina’yı ardından da Ankara’yı ziyaret edecek. Maas, yaklaşık 4 yıldır askıda olan iki ülke dışişleri heyetleri arasındaki istikşafi görüşmelerin tekrar başlaması için nabız yoklayacak. Türkiye, Almanya’nın arabuluculuğuna sıcak bakıyor. Yunanistan ise her ne kadar diyalog istediğini tekrarlasa da “sadece Ege ve Akdeniz’deki deniz yetki sınırlarını görüşürüz” benzeri ön şartlar koşarak, masaya oturmaya niyetli olmadığının sinyallerini verdi.

AB Dışişleri Bakanları toplantısı düzenlenecek

Cuma günü ise AB Dışişleri Bakanları toplantısı düzenlenecek. Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi, gelecekte gerekli görüldüğünde uygulanmak üzere AB Komisyonu’nun şimdiden Türkiye’ye karşı bir yaptırım listesi hazırlamasında ısrar ediyor. Yunan kaynaklar, AB Komisyonu’ndan söz konusu listeyi sunmasını beklediklerini söylediler.