Doğu Akdeniz'de İtalya ile ortak geçiş eğitimi

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Göksu ve TCG Fatih fırkateynleri ile İtalyan muhribi Its Durand de la Penne tarafından Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimleri icra edildiğini açıkladı.

Bakanlık sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ''TCG GÖKSU ve TCG FATİH fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS DURAND DE LA PENNE tarafından 25 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla geçiş eğitimleri icra edilmiştir.'' ifadelerini kullandı.

Paylaşımda geçiş eğitiminden görseller de kullanıldı.