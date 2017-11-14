T24 LogoT24 Logo
Gündem

Doğu Akdeniz 2017 Tatbikatı, deprem felaketi senaryosuyla başladı (3)

ENKAZ ALTINDAKİ YARALILAR KURTARILDI Marmaris'teki Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen 'Doğu Akdeniz 2017 Tatbikatı'nda, depremde temsili olarak yerle bir olan binanın enkazı, ekiplerce kontrol edildi

14 Kasım 2017 19:11

ENKAZ ALTINDAKİ YARALILAR KURTARILDI
Marmaris\'teki Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen \'Doğu Akdeniz 2017 Tatbikatı\'nda, depremde temsili olarak yerle bir olan binanın enkazı, ekiplerce kontrol edildi. Depremde binanın altındaki molozların altında kalan yaralılar, askeri ve sivil ekipler ile arama köpekleri ve teknolojik aletlerle tespit edilerek, çıkarıldı. Enkazdan yaralıların çıkarılmasını Harp Filo Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin ve Bayraktar Gemisi Komutanı Yarbay Bülent Güngör de yakından izledi. Koramiral Tatlıoğlu, enkaz altında bulunan yaralılarla, teknolojik aletler aracılığı ile iletişim kurdu, konuştu. Ardından yaralıların kurtarılmasını izledi. Tatbikat sırasında, jandarma sualtı arama kurtarma timleri ise bir cesedi sudan balonlar aracılığıyla çıkardı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ENKAZ ALTINDAKİ YARALILAR KURTARILDI Marmaris DenizKomutanlığıAkdenizTatbikatıDepremdeEnkazdanHarp Filo Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24