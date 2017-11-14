Doğu Akdeniz 2017 Tatbikatı, deprem felaketi senaryosuyla başladı (3)

ENKAZ ALTINDAKİ YARALILAR KURTARILDI

Marmaris\'teki Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen \'Doğu Akdeniz 2017 Tatbikatı\'nda, depremde temsili olarak yerle bir olan binanın enkazı, ekiplerce kontrol edildi. Depremde binanın altındaki molozların altında kalan yaralılar, askeri ve sivil ekipler ile arama köpekleri ve teknolojik aletlerle tespit edilerek, çıkarıldı. Enkazdan yaralıların çıkarılmasını Harp Filo Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin ve Bayraktar Gemisi Komutanı Yarbay Bülent Güngör de yakından izledi. Koramiral Tatlıoğlu, enkaz altında bulunan yaralılarla, teknolojik aletler aracılığı ile iletişim kurdu, konuştu. Ardından yaralıların kurtarılmasını izledi. Tatbikat sırasında, jandarma sualtı arama kurtarma timleri ise bir cesedi sudan balonlar aracılığıyla çıkardı.



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