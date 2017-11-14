Doğu Akdeniz 2017 Tatbikatı, deprem felaketi senaryosuyla başladı (2)

YARALILAR, ENKAZDAN KURTARILDI

Muğla\'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı\'nın ev sahipliğinde gerçekleşen \'Doğu Akdeniz 2017 Tatbikatı\', devam ederken, senaryoya göre, bir yerleşim merkezinde meydana gelen deprem sonrası oluşan enkazdan yaralılar, kurtarıldı. Yabancı askerler ve Türk askerleri tarafından önce rıhtıma taşınan yaralılara daha sonra sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldı. Yaralılar, 140 metre uzunluğundaki Bayraktar Çıkarma Gemisi\'nde kurulan sahra hastanesinde tedaviye alındı. Depremden yaralı kurtarma çalışmaları, gerçeğini aratmadı.

Yaşar ANTER- Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)



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