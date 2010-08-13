Doğrudan yatırımlar yüzde 24.5 düştü

T24- Türkiye'ye gelen net uluslararası doğrudan yatırımlar yılın ilk 6 ayında yüzde 24.5 azalarak 3 milyar 222 milyon dolara indi.



Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan 2010 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin ''Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni'' yayımlandı.

2010 Ocak-Haziran döneminde uluslararası doğrudan sermaye geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48.5 azalarak 3 milyar 394 milyon dolardan 1 milyar 800 milyon dolara geriledi. Bu kapsamda sermaye girişi ise yüzde 49.3 azalarak 3 milyar 245 milyon dolardan, 1 milyar 644 milyon dolara düştü.

Söz konusu dönemde 10 milyon dolar sermaye çıkışı dikkate alındığında, net sermaye girişi 1 milyar 634 milyon dolar oldu. Geçen yıl Ocak-Haziran döneminde 3 milyar 238 milyon dolar olan net sermaye girişinde yüzde 49.5 azalma kaydedildi.

Uluslararası sermayeli firmaların yabancı ortaklıklardan aldıkları kredilerin oluşturduğu diğer sermaye girişi ise 256 milyon dolardan 166 milyon dolara indi. Bu şekilde diğer sermaye girişinde yüzde 35.2 oranında azalma meydana geldi.

SADECE GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ARTTI

Yılın ilk yarısında, yüzde 82.2 ile doğrudan yatırım girişinde gayrimenkul yatırımları artış gösteren tek kalem oldu. Geçen yıl söz konusu dönemde 776 milyon dolar olan net gayrimenkul yatırımları, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 422 milyon dolara ulaştı.