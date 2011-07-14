-DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞİ 5,6 MİLYAR DOLAR ANKARA (A.A) - 14.07.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde doğrudan uluslararası yatırım girişinin, geçen yılın aynı dönemine göre 2 kattan fazla artarak, net 5,6 milyar dolar olduğunu belirtti. Çağlayan, bu dönemde düzenlenen 105 yatırım teşvik belgesi kapsamında, gelecek 3 yılda 3,5 milyar dolarlık yatırım yapılması ve 6 bin 433 kişiye istihdam yaratılmasının öngörüldüğünü açıkladı. Bakan Çağlayan, 2011 yılı Mayıs ayı ödemeler dengesi verilerine dayanarak yaptığı değerlendirmede, bu yıl Mayıs'ta Türkiye'ye 882 milyon dolar uluslararası doğrudan yatırım girişi olduğunu belirtirken, geçen yılın Mayıs ayındaki 303 milyon dolarlık girişe göre, bu rakamın yüzde 191,9 artış anlamına geldiğine dikkati çekti. Uluslararası doğrudan yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin bu dönemde de artarak devam ettiğini kaydeden Bakan Çağlayan, geçen yılın Ocak-Mayıs döneminde 2,6 milyar dolar tutarında gerçekleşen uluslararası doğrudan yatırım girişinin, bu yıl yüzde 117,7 artışla 5,6 milyar dolara ulaştığını belirtti. Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen yatırımların yüzde 87,7'sinin AB ülkeleri kaynaklı olmasının, ''Türkiye'nin AB için vazgeçilmez olduğunu gösterdiğine'' işaret eden Çağlayan, ''Söz konusu dönemde bankacılık ve sigortacılık, enerji sektörü ve imalat sanayi sektörlerinin doğrudan sermaye girişlerinde ilk üç sırayı alması, Türkiye'nin hem hizmet hem de imalat sektörlerinde büyük potansiyeli olduğunu ortaya koymaktadır'' değerlendirmesinde bulundu. Çağlayan, bu dönemde, Türkiye'deki uluslararası doğrudan yatırımcıların hisse satışlarına istinaden 1 milyar 772 milyon dolarlık bir sermaye çıkışı gerçekleştiğine de dikkati çekti. -TOPLAM 954 MİLYON DOLAR TUTARINDAKİ 4 BÜYÜK PROJE İÇİN YATARIM TEŞVİK BELGESİ DÜZENLENDİ Ocak-Mayıs döneminde uluslararası sermayeli şirket ve şube kuruluşu ile yerli sermayeli şirketlere iştirak rakamlarında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 düzeyinde artış olduğunu, ayrıca, aynı dönemde sadece yatırım tutarlarında değil düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde de önemli oranda artış kaydedildiğini anlatan Çağlayan, açıklamasında şu ayrıntılara yer verdi: ''Geçen yılın Ocak-Mayıs döneminde 76 yatırım teşvik belgesi düzenlenmiş iken, bu yılın ilk 5 ayında 105 adet yatırım teşvik belgesi düzenlendi. 105 adet teşvik belgesi kapsamında, gelecek 3 yıllık dönemde 3,5 milyar dolarlık yatırım yapılması ve 6 bin 433 kişilik istihdam yaratılması öngörülüyor. Geçen yılın aynı döneminde düzenlenen 76 belge kapsamında, 1,9 milyar dolarlık yatırım ve 5 bin 139 kişilik istihdam öngörülmüştü. İki dönem karşılaştırıldığında belge adedi açısından yüzde 38, sabit yatırım tutarları açısından yüzde 84,2, istihdam açısından ise yüzde 25,1 düzeyinde artış söz konusudur. Bu yıl ayrıca, toplam tutarı 954 milyon dolar olan 4 büyük proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi.'' -''TÜRKİYE EKONOMİSİNE GÜVENİN ÖNCÜ GÖSTERGESİ...'' Söz konusu 5 aylık dönemde uluslararası doğrudan yatırım girişi, şirket sayısı ve yatırım teşvik belgesi değerlerindeki artışın, uluslararası sermayeli yatırımcıların Türkiye ekonomisine güveninin ve artan ilgisinin öncü göstergesi olduğuna işaret eden Bakan Zafer Çağlayan, şöyle devam etti: ''12 Haziran seçimleri öncesinde doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında gerçekleşen bu gelişmeler, yatırımcıların güven ve istikrara önem verdiğinin göstergesi olup, Türkiye'nin uluslararası arenada yatırım yapılabilecek güvenli bir liman olarak görüldüğünün de kanıtıdır. Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeler, 2010 yılında büyümede Avrupa rekoru, 2011'in ilk çeyreğinde de dünyada büyüme rekorunun kırılması, önümüzdeki dönemde Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırımların artacağının işaretidir. Artan bu yatırımlar hem cari açığın sağlıklı şekilde finansmanına hem de Türkiye ekonomisinin üretim kapasitesini artırarak üretime, ihracata ve istihdama katkı sağlayacaktır.'' Uluslararası doğrudan yatırımlarda, 2010 ve 2011 yılları Ocak-Mayıs dönemi itibariyle gelişmeler, milyon dolar olarak şöyle; /* . OCAK-MAYIS DEĞİŞİM . 2010 2011 YÜZDE . ------- -------- --------- Uluslararası doğrudan yatırımlar (net) 2,578 5,613 117,7 -Uluslararası doğrudan sermaye 1,500 4,527 201,8 --Sermaye (net) 1,338 4,706 251,7 ---Giriş 1,347 6,478 380,9 ---Çıkış -9 -1,772 - -Diğer sermaye (x) 162 -179 - -Gayrimenkul (net) 1,078 1,086 0,7 */ (X) Uluslararası sermayeli firmaların yabancı ortaklarından aldıkları kredi. Veriler, Merkez Bankası kaynaklıdır.