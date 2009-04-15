T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Doğrudan yabancı yatırım Çin’de de yüzde 20 azaldı

15 Nisan 2009 12:42

Çin'e yapılan doğrudan yabancı yatırımlar, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,6 azalarak 21,7 milyar dolara geriledi.

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü Yao Cien, Mart ayındaki doğrudan yabancı yatırım miktarının 8,4 milyar dolar olduğunu ve bu miktarın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 düştüğünü açıkladı.

Çin'e yapılan doğrudan yabancı yatırımlar ardı ardına 6 aydır düşüş gösteriyor. Ancak Şinhua haber ajansı, Ocak ayında yüzde 32,67, Şubat ayında ise yüzde 15,81 olan gerileme oranlarının "gelişme gösterdiği" değerlendirmesini yaptı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24