Doğrudan yabancı yatırım Çin’de de yüzde 20 azaldı

Çin'e yapılan doğrudan yabancı yatırımlar, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,6 azalarak 21,7 milyar dolara geriledi.



Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü Yao Cien, Mart ayındaki doğrudan yabancı yatırım miktarının 8,4 milyar dolar olduğunu ve bu miktarın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 düştüğünü açıkladı.



Çin'e yapılan doğrudan yabancı yatırımlar ardı ardına 6 aydır düşüş gösteriyor. Ancak Şinhua haber ajansı, Ocak ayında yüzde 32,67, Şubat ayında ise yüzde 15,81 olan gerileme oranlarının "gelişme gösterdiği" değerlendirmesini yaptı.

