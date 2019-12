Doğrudan pazarlama büyüyor

Yoğunlaşan işsizlik ortamında, "doğrudan pazarlama" yapan firmaların, özellikle kadınlar ve üniversiteli gençlere yarı zamanlı iş imkanı yarattığı bildirildi.



Merkezi ABD'de bulunan, güzellik ve hijyen bakım ürünlerinde Avrupa ve Asya'da önemli bir pazar sahibi olan ve Haziran 2009'da Türkiye pazarına girmeye hazırlanan Nuskin marka tanıtım uzmanlarından Gülşen Bari, doğrudan pazarlamanın yüzyılın en etkili satış yöntemi olduğunu söyledi.



Gülşen Bari, "Kitlesel iletişim araçları dışında, bire bir ve yüz yüze yöntemleri kullanarak, hedef kitle ile marka arasında ilişki kurmayı sağlayan, bağlılık yaratan, satın almaya teşvik eden, interaktif ve katılımcı bir pazarlama iletişimi' olarak tanımlanan doğrudan pazarlamanın önemine işaret etti.



Bu yöntemin en güzel yanının özellikle yoğunlaşan işsizlik ortamında önemli miktarda istihdam yaratması olduğuna dikkati çeken Gülşen Bari, "Doğrudan pazarlama yapan firmalar, kadınlar ve üniversite öğrencilerine yarı zamanlı iş imkanı yaratıyor. Hiçbir işi olmayanlar bir anda uluslararası bir işe sahip oluyor. Üstelik, işini kaybetme korkusunu da hiç yaşamıyor. Bugün Türkiye genelinde sayıları 150'yi bulan doğrudan pazarlama ajansları sayesinde on binlerce kişi iş sahibi oluyor" şeklinde konuştu.



Bari, doğrudan pazarlamanın, kadınların güzelleşmeye olan tutkusu nedeniyle en fazla kozmetik sektöründe büyüdüğünü, kadınların, güzel, genç ve bakımlı görünmek için mutfak harçlıklarından bile para biriktirmeyi göze aldıklarını, bunun da kozmetik sektörünün cirosunu yükselttiğini söyledi.



Televizyon reklamlarının, mankenlerin bakımlı ve güzel vücut ile yüzlerinin her kadın için özendirici olduğuna işaret eden Gülşen Bari, "Bu uğurda harcanan para ise tahminlerin çok ötesinde. Euromonitor International'a göre, yaşlanmayı önleyici ürün ve hizmetler için yılda 28 milyar dolardan fazla harcama yapılıyor" dedi.



Pazar iştah kabartıyor



Gülşen Bari, kozmetik ve bakım ürünlerindeki bu geniş pazarın firmaların iştahını da kabarttığını, köklü firmaların yanı sıra yeni firmaların bu sektörde boy gösterdiğini, bunların önemli bir bölümünün ise doğrudan pazarlama tekniğini seçtiğini ifade etti.



Yarı zamanlı iş imkanı ve tatlı kazanç sunan doğrudan pazarlamada özellikle kadınlar ve üniversiteli gençlerin boy gösterdiğini belirten Gülşen Bari, şunları kaydetti:



"Kadınlar ve üniversiteli gençler, kazandırdıkları her üyenin yaptığı alışveriş doğrultusunda ücretlendiriliyor. Bir zincirin halkası gibi yapılan her üye kişiye uluslararası bir işte oldukça tatminkar para kazandırıyor."



Bazı kadınların elde ettikleri tatlı kazanç sayesinde esas mesleklerini bile bırakıp doğrudan pazarlamaya yöneldiğini ifade eden Gülşen Bari, şöyle devam etti:



"Sokaklarda ürün tanıtan, fuarlarda, şovlarda alaylı olarak yetişen gençlerden, okul bitince bir doğrudan pazarlama ajansına girip tam zamanlı çalışmaya başlayan ya da kendi ajansını kuranlar bile var. 2010'da bu sektörün yüzde 25 daha büyüyeceği tahmin ediliyor."