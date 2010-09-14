-DOĞRUDAN GÖRÜŞMELERİNİN 2. TURU BAŞLADI KAHİRE (A.A) - 14.09.2010 - İsraillilerle Filistinliler arasındaki doğrudan görüşmelerin ikinci turu Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde başladı. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın da hazır bulunduğu görüşmelere geçilmeden önce Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun el sıkıştığı belirtildi. Abbas ve Netanyahu, 2 Eylülden sonra ilk kez bir araya geliyor. Bu arada Clinton, görüşmeden önce Abbas ve Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ile ayrı ayrı bir araya geldi.