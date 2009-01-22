Doğrudan Devler Ligi



UEFA, Avrupa'nın en önemli iki futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupasında bazı değişikliklere gidiyor. Buna göre önümüzdeki sezon Süper Lig'i şampiyon bitirecek takım, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak.



Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Şampiyonlar Ligi ve gelecek sezondan itibaren Avrupa Ligi ismini alacak olan UEFA Kupası'nın statüleriyle ilgili çeşitli değişikliklere gitti.



2009-10 sezonundan itibaren 32 takımın yer alacağı Şampiyonlar Ligi gruplarında 22 takım UEFA sıralamasında ilk 12 sırasında yer alan ülkelerin temsilcileri olacak. Kalan 10 takımdan 5'i UEFA sıralamasında 4 ila 15. sırada yer alan takımların şampiyon olamayan takımları arasında oynanacak eleme maçları, diğer 5 takımsa UEFA sıralamasında 16 ila 53. sırada yer alan ülkelerin şampiyon kulüpleri arasında oynanacak maçlar sonrasında belirlenecek.



Bu sisteme göre Türkiye Süper Lig şampiyonu 2010-2011 sezonunda doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılırken, lig ikincisiyse ilk 15 sırada yer alan ülkelerin temsilcileriyle eleme maçları oynayacak.



2 numaralı kupa ise artık Avrupa Ligi adını alıyor. Grup aşamasında 48 takım 4'erli 12 gruba ayrılacak ve grup maçları Şampiyonlar Ligi esasına göre oynanacak.



Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turunda elenen takımlar Avrupa Ligi'ne play-off olarak adlandırılan ve grup aşamasından hemen önce yapılacak eşleşmelerde katılırken, Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. olan takımlar yollarına Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.



Türkiye ise Avrupa Ligi'ne 3 takımla katılacak. Fortis Türkiye Kupası'nı kazanan ekip Avrupa Ligi'ne play-off aşamasında katılacak, ligi üçüncü ve dördüncü olarak bitiren takımlar ise sırasıyla üçüncü ve ikinci ön eleme turundan itibaren müsabakalara dahil olacak.



Ayrıca UEFA, 2010 Şampiyonlar Ligi finalinden başlayarak finallerin cumartesi günü saat 21.45'te oynanmasına karar verdi. Ayrıca final gününde Avrupa liglerinde maç oynanmayacak.

