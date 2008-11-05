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Spor

'Doğru yoldayız'

2-3 hafta içinde takımın oturacağını belirten Mustafa Denizli, "Camia içini ferah tutsun. Bu takım hedefe ulaşacaktır" dedi.

05 Kasım 2008 02:00


Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, felsefe olarak doğru yolda olduklarını söyledi. 2-3 hafta içinde takımın oturacağını belirten Denizli, "Camia içini ferah tutsun. Bu takım hedefe ulaşacaktır" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, haftalık olağan basın toplantısı için Ümraniye Neevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarının karşısına çıktı.

Basın toplantısına takımının son durumundan bahsederek başlayan Mustafa Denizli, bir takımın ideal kadrosunu tespit etmenin 8-10 haftalık bir süreç alacağını söylerken, bu sürecin sonunda oyuncu sayısını da indireceğini açıkladı.

Kadroya takviye yapmayı düşünmediklerini ifade eden tecrübeli teknik adam, şartlar el verdiği takdirde en fazla 1 oyuncu transfer edebileceklerini söyledi.

Takımının doğru yolda olduğunu belirten Denizli, 2-3 hafta içinde düşündükleri çizgiye geleceklerini iddia etti. Mustafa Denizli, "Taraftar ve camia içini ferah tutmalı. Yükseliş trendindeyiz ve hedeflerimizde şaşma yok" diye konuştu.

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