Doğru Partili Köyatası: Benim sepetime göre son 2 ayda enflasyon yüzde 42,4 arttı

Doğru Partisi Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Meriç Köyatası, TÜİK tarafından açıklanan şubat ayı enflasyon oranlarını Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar'a değerlendirdi. ENAG ve TÜİK'in enflasyon hesaplarında aynı metodu kullandığını ifade eden Köyatası, kendisinin farklı bir metotla hesapladığı enflasyon oranlarını şöyle aktardı:

"Sanıyorum benim sepet, halkın çarşı pazarda yaşadığı, gördüğü, tanık olduğu enflasyonu daha gerçekçi yansıtıyor. Bu sepete göre; Şubattaki enflasyon da yüzde 9.9 oldu. İki aylık bakarsak, son iki ayda TÜİK'e göre enflasyon yüzde 16, ENA Gruba göre yüzde 21.8, TÜİK üretici fiyatlarına göre, yüzde 18, benim sepete göre yüzde 42.4 arttı."

Köyatası, yılbaşından bu yana en düşük hesabın 2 ayda enflasyonun yüzde 16 arttığına dikkat çekerek, "Bu enflasyon, Türkiye'nin kötü yönetilmesinden, çökertilen tarım politikalarından, devletin bütçe harcamalarını toplum yararına değil, yandaşlara peşkeş çekmesinden, biraz da yurt dışındaki petrol ve doğalgaz fiyat artışlarından kaynaklanıyor" dedi.

Köyatası ayrıca çekirdek enflasyonun yüzde 44 olduğunu, yaşanan enflasyonda küresel piyasalarda artan enerji fiyatlarının, hükümetin bahsettiği kadar etkili olmadığını ifade etti.

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