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Eski Bakan ve Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı

Rifat Serdaroğlu

12 Kasım 2020 12:40

19.,20., ve 21. Dönem İzmir milletvekilliği ile Sağlık ve Devlet Bakanlıkları yapan Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Sözcü gazetesinden Yavuz Alatan’ın haberine göre, İzmir Çeşme’de yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret etmekle suçlanan Rifat Serdaroğlu, ifadesinin alınması için Çubuk Cumhuriyet Savcılığı’na götürüldü.

Serdaroğlu, Doğru Yol Partisi'nde iki dönem milletvekilliği ve bakanlık yapmıştı.

 

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