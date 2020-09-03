Doğru Parti Genel Başkanı: AKP'nin oylarının en az yüzde 25'i bizim oylarımız, bizimle merkez sağ doğacak yok olan ise AKP olacak

Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu, yeni kurduğu partisinin hedeflerine yönelik, "AKP'nin oylarının en az yüzde 25'i bizim oylarımız, bizimle merkez sağ doğacak yok olan ise AKP olacak" açıklamasında bulundu.

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu'na konuşan Serdaroğlu, "Doğru Parti, klasik partiler gibi değil. Doğru Parti hiçbir siyasi hareketin veya siyasi partinin alternatifi değildir. Türkiye'de çöp olmuş siyaset sisteminin alternatifidir. Türk siyasetinde her şey yasaklı durumda. Hiçbir dönemde böyle bir süreçten geçmedik. Acayip bir iktidarla karşı karşıyayız. Türkiye'de okulların bahçelerinde AKP ilçe kongresi yapılıyor. Valiler AKP il başkanı gibi oldular." dedi.

"Bu sistem iktidarıyla, muhalefetiyle tamamen çökmüştür" diyen Serdaroğlu, "30 Ağustos'ta AKP'lileri Anıtkabir'e alıyorlar onlar da Erdoğan'a slogan atıyorlar. Her şeyden önce orası bir kabir..." diye konuştu.

Serdaroğlu, "AKP'nin oylarının en az yüzde 25'i bizim oylarımızdır. Tansu Çiller, Mehmet Ağar, Süleyman Soylu Sarayın destekçisi bu yüzden yapıldılar.. Erdoğan bunu neden yaptı? Çünkü merkez sağ ayağa kalkarsa kendisi yok olacaktı. Biz oyları tekrar koparıp alacağız. Çalışarak alacağız, gece gündüz kapı kapı dolaşarak bizim olan oyları geri alacağız. Türkiye'yi saran korkuyu biz yırtıp atarız, bize korku işlemez. Anadolu'da toprak kokan insanlarla, gençlerle ve kadınlarla yapacağız siyaseti." ifadesini kullandı.

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