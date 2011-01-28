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Doğru Haber Gazetesi'ne Hizbullah baskını

Hizbullah soruşturması kapsamında İstanbul Esenler'deki "Doğru Haber" adlı gazete ile bir yayınevi ve bir dernek binasında arama yapılıyor.

28 Ocak 2011 02:00

T24 - Hizbullah soruşturması kapsamında İstanbul Esenler'deki "Doğru Haber" adlı gazete ile bir yayınevi ve bir dernek binasında arama yapılıyor.

Sabah saatlerinde başlayan aramaların hala sürdüğü, söz konusu gazetenin genel yayın yönetmeni Mehmet Göktaş Kayseri'de, 2 yazarının da İstanbul'da gözaltına alındığı öğrenildi.

Özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Hakan Karaali tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan yazarların Fikret Gültekin İle Mehmet Ali Gönül olduğu öğrenildi.

Süren aramada, bilgisayarların hard disklerinin kopyalandığı ve bazı dokümanlara el konulduğu öğrenildi.

Aynı soruşturma kapsamında 21 Ocak 2011 tarihinde Hacı İnan ile ‘Doğru Haber’ gazetesi yazarlarından Mehmet Eşin tutuklanmıştı.

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