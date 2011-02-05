-DOĞAYA DUYARLI TERMİK SANTRAL MUĞLA (A.A) - 05.02.2011 - Üniteleri 1981-82-83 yıllarında devreye giren Yatağan Termik Santrali, kuruluşundan bu yana 84 milyon 681 bin 260 kilovat saat (KWH) elektrik enerjisi üretti. Yatağan Yeniköy Elektrik Üretim (YEAŞ) Genel Müdürü Nuri Şerifoğlu, Yatağan Termik Santrali'nin Türkiye'de elektrik üretimi gerçekleştiren termik santraller arasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. 2010 yılı üretim rakamları ile yakılan kömür miktarı hakkında bilgi veren Şerifoğlu, Türkiye'de enerji ihtiyacını kontrol eden merkezin talepleri doğrultusunda santralin ünitelerinde zaman zaman üretim kısıtlamasına gidildiğine dikkati çekti. Santralin tam kapasite ile çalışabilecek olmasına rağmen üretimdeki planlamalar neticesinde üretim kısıtlamaları ve bakım çalışmaları da yürüttüklerini anlatan Şerifoğlu, ''2010 yılında Yatağan Termik Santrali'nde 2 milyon 598 bin 740 kilovat saat elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirdik. 2010 yılında enerji üretiminde yaklaşık 1 milyon kilovat saat düşüş yaşandı. Bunun sebebi ise hidroelektrik santrallerinin Mart ve Nisan aylarında çalıştırılması, baca gazı arıtma için her bir ünitemizin 68 gün bakıma alınması'' dedi. -''115 MİLYON TON KÖMÜR YAKILDI'' Yatağan Termik Santrali'nin 3x210 olmak üzere 630 megavat kurulu güce sahip olduğunu kaydeden Şerifoğlu şöyle konuştu: ''2010 yılında Yatağan Termik Santrali'nde 2 milyon 598 bin 740 kilovat saat elektrik enerjisi üretildi. Santralde üretim için bugüne kadar yaklaşık 115 milyon ton kömür yakıldı. Santral tam kapasite çalıştığı zaman günlük 18 bin ton linyit kömürü yakıyoruz. 2010 yılında ise 3 milyon 332 bin 849 ton kömür yakıldı. Bugüne kadar hem enerji ürettik, hem yaptığımız ağaçlandırma çalışmaları ile orman oluşturduk. Yürütülen ağaçlandırma çalışmaları ile bugüne kadar 565 bin ağaç diktik. Bunlardan 500 bin akasya, 10 bin kızılçam ve fıstıkçamı, 15 bin zeytin, 10 bin okaliptüs, 10 bin kara selvi, 5 bin diğer ağaç türlerinden diktik. Önümüzdeki yıl zeytin fidanlarımızdan 5 ton zeytinyağı almayı hedefliyoruz.'' -''BÖLGE ISINMA PROJESİNİ HAYATA GEÇİRMEK İSTİYORUZ''- YEAŞ Genel Müdürü Nuri Şerifoğlu, Yatağan Termik Santrali'nde baca gazı arıtma tesislerinin devreye girmesiyle, santralin tamamen çevreci hale geldiğini anlatarak, ''Santralden elde edilen buharla Yatağan ile Muğla'nın ısınması konusunda yürüttüğümüz proje çalışmaları tamamlandı. Bu projeyi YEAŞ Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile birlikte yürüttük. Yatağan Termik Santrali'nde oluşan buhar Muğla ve Yatağan'ın ısınmasında kullanılacak'' diye ifade etti. Şerifoğlu, projeyle öncelikle alçak basınçla tribüne giren buharın, teknik bir çalışmayla kaynar suya çevrileceğini, bu suyun Muğla ve Yatağan'da konut ve kamu binalarının ısınmasında kullanılacağına işaret ederek, şunları kaydetti: ''Eğer vatandaşımız da bu projeye sahip çıkarsa Yatağan ve Muğla'da çevre kirliliğiyle alakalı hiçbir sorun kalmayacak. Projenin esas amacı, Muğla'yı santral atık ısılarını çevresindeki yerleşim yerlerinde değerlendirmek ve sınırları içerisinde termik santral bulunan alanlarda ısınmak için kullanılan yakıt, kazan ve işletme uyumsuzluğundan kaynaklanan hava kirliliğini önleyerek enerji tasarrufu sağlamak.'' Termik santrallerde enerji verimliliğini artırmak için atık enerjinin faydaya dönüştürülmesi gerektiğini ifade eden Şerifoğlu, ''Böylece sadece elektrik üretimi durumunda yakıttan faydalanma oranı yüzde 40 civarında iken santral ısıyı da sağladığı zaman bölgenin talebine göre yakıttan faydalanma oranı yüzde 80 mertebesinde olacaktır. Proje kapsamında EÜAŞ'a bağlı 14 termik santral incelenerek atık ısı potansiyelleri ve geri kazanım yöntemleri belirlendi. Yapılan analiz ve değerlendirmeler sonucunda ise yerleşim yerlerine yakınlık, ilk yatırım maliyetlerinin düşük olması, bölgenin çevresel koşulları göz önüne alınarak Yatağan Termik Santralı pilot uygulama için uygun bulunmuştur'' diye konuştu.