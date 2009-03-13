Doğan'ın teminatı uygun görülmedi

Doğan Yayın Holding'in gösterdiği teminatın, Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü'nce kabulünün uygun görülmediği duyuruldu.



Doğan Yayın Holding A.Ş tarafından teminat olarak gösterilen hisse senetlerinin, Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğünce teminat olarak kabulünün uygun görülmediğini, gayrimenkullerin ise teminat olarak kabul edilmesinin mümkün olmakla birlikte, konuya ilişkin çalışmaların halen devam ettiğini şirkete yazılı olarak bugün bildirdiği duyuruldu.



Doğan Yayın Holding A.Ş'den İMKB'ye yapılan açıklamada, şirketin, İMKB'nin 11 Mart 2009 tarihli günlük bülteninde yayınlanan özel durum açıklama formu ile, Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün teminat isteme yazısı ile talep ettiği üzere, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 10. maddesinde belirtilen türde menkul ve gayrimenkul teminatını Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğüne gösterdiği hatırlatıldı.



Açıklamada, şirket tarafından yaptırılan değerleme ve ekspertiz çalışmaları sonucunda teminat olarak gösterilen hisse senetlerinin toplam değerinin 1.074.538.000 lira, gayrimenkullerin değerinin ise 10.350.000 lira olarak belirlendiği, böylece Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğüne gösterilen teminatın hesaplanan toplam değerinin 1.084.888.000 lira olduğunun da kamuya açıklandığı belirtilerek, şu görüşlere yer verildi:



"Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü, şirketimiz tarafından teminat olarak gösterilen ve yukarıda adı geçen hisse senetlerinin, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 10. maddesi çerçevesinde teminat olarak kabulünün uygun görülmediğini, gayrimenkullerin ise teminat olarak kabul edilmesinin mümkün olmakla birlikte, konuya ilişkin çalışmaların halen devam ettiğini şirketimize yazılı olarak bugün bildirmiştir.



Söz konusu yazının şirketimize ulaşmasını takiben ve derhal, her türlü yasal haklarımız saklı olmak kaydıyla, bu defa 556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki KHK'nın 18. Maddesi gereğince teminat olarak gösterilmesi mümkün bulunan 'Kanal D' ve 'Star' tescilli markaları, 6183 Sayılı Kanunun 10. Maddesi hükmüne uygun olarak Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğüne teminat olarak gösterilmiştir. Söz konusu markalardan Kanal D markasının değeri 590 milyon TL ve Star markasının değeri 530 milyon TL olmak üzere toplam teminat tutarı 1 milyar 120 milyon liradır. Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğünün konuya ilişkin incelemeleri devam etmektedir."



Açıklamanın duyurulmasının ardından Doğan Yayın holding'in kapatılan işlem sırası tekrar açıldı.

