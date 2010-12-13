Doğan'ın medyadan çıkma planı yok

T24 - Doğan Yayın Holding Başkan Yardımcısı Soner Gedik, medya varlıklarının tamamını satıp çıkma planları olmadığını söyledi. Gedik, "Varlık satışında 1 ay içinde oluşturulacak kısa listeye Hürriyet dahil değil" dedi.

Doğan Yayın Holding Başkan Yardımcısı Soner Gedik, Doğan Yayın'ın bazı varlık satışları ya da stratejik ortaklık süreci ile ilgili olarak Reuters'a açıklamalar yaptı.



Doğan Yayın Medya varlık satışında bazı varlıklar için kısa listeyi bir ay içinde oluşturmayı planladıklarını belirten Gedik, "Bunun içinde Hürriyet Gazetesi yok" dedi.



Medya varlıklarının tamamını satıp çıkma planları olmadığını belirten Gedik şunları söyledi: "Doğan Yayın'ın tüm medya varlıklarında -buna Hürriyet Gazetesi de dahil- stratejik ortaklık, işbirliği gibi tüm olanaklara bakılıyor. Stratejik ortaklık veya satışa konu olan varlıklar Doğan Yayın'ın iştiraklerinden oluşuyor; Doğan Yayın bu sürece dahil değil. Sürece dahil medya varlıkları için eğer uygun fiyat ve uygun ortak bulunursa satış ya da stratejik ortaklık değerlendirmeye alınır. Varlıklar için strateji oluşturma prosedüründe yerli oyunculara yer vermedik."



Doğan Yayın Holding’in Hürriyet Gazetecilik dışındaki medya varlıkları, CNN Türk televizyonu, Kanal D televizyonu, Star televizyonu, Milliyet, Radikal, Posta gazeteleri ile çok sayıda dergiden oluşuyor.







