-DOĞAN'IN İFADESİNİN ÖRNEĞİ İSTENDİ ANKARA (A.A) - 07.10.2010 - Eski jandarma genel komutanı Eşref Bitlis'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli albay Arif Doğan'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadenin örneğini istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ''Ergenekon'' davası sanıklarından Doğan'a ait olduğu öne sürülen ve Bitlis'in ölümüne ilişkin sözlerin de bulunduğu ses kaydıyla ilgili soruşturma başlatmış, bu kapsamda özel yetkili cumhuriyet savcısınca Doğan'ın ifadesi alınmıştı. Edinilen bilgiye göre, Doğan'a atfen basın-yayın organlarında çıkan haberler üzerine, Bitlis'in ölümüne ilişkin soruşturmayı yürüten özel yetkili cumhuriyet savcısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Doğan'ın ifadelerinin örneğini istedi.