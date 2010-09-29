-DOĞAN'IN EK İFADESİ ALINACAK İSTANBUL (A.A) - 29.09.2010 - İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün, ''Ergenekon'' davası sanığı emekli Albay Arif Doğan'a ait olduğu iddia edilen ve internet ortamına düşen, eski Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis'in ölümüyle ilgili ses kaydına ilişkin, Doğan'ın ek ifadesini alacağı öğrenildi. Doğan'a ait olduğu öne sürülen, Bitlis'in ölümüne ilişkin sözlerin haber sitelerinde yer alması ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının kayıtla ilgili inceleme başlatması üzerine, özel yetkili Cumhuriyet savcılarından Zekeriya Öz'ün, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında daha önce ifadesine başvurduğu Doğan'dan ek ifade alacağı kaydedildi. Savcı Öz'ün, Doğan'ın ifadesinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne talimat verdiği öğrenildi. İnternet ortamına düşen ses kaydında, ''JİTEM'i ben kurdum'' diyen ve Doğan olduğu iddia edilen kişi, aynı zamanda, ''Alevi-Sünni kavgası için Alevilere saldıracak sakallı bir ekip kurdum. 7 bin ruhsatsız silah dağıtıp terörist yetiştirdim. 10 bin silahlı adamla suç örgütlerini yönettim'' ifadelerini kullanmıştı. Ses kaydında ayrıca, ''(Eşref Paşa'nın ölümü) Cem Ersever yaptı diyorlar. Eşref'i öyle böyle yapmış! Hayır. Cem Ersever'in arkasına ben destek vermesem... adam mı öldürebilir? Söyleme ya, bırak şunu ya... Ahmet Cem Ersever'iymiş, Mustafa Deniz'iymiş, Mahsune'siymiş, bunlar çakal ya'' sözleri yer almıştı. Söz konusu ses kaydıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 23 Eylülde inceleme başlatmıştı.