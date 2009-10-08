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Doğan'dan Sabah gazetesindeki habere yalanlama

Doğan Holding, Sabah gazetesinin bugünkü sayısında yayınlanan haberle ilgili bir açıklama yaptı...

08 Ekim 2009 03:00

Doğan Holding, Sabah gazetesinin bugünkü sayısında yayınlanan haberle ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

"Sabah gazetesinin 8 Ekim 2009 tarihli nüshasında atılmış ‘Mahkemeden Doğan’a Ret’ başlığı uydurma ve kasıtlıdır. Israrla sürdürülen ve bir kampanyaya dönüştürülen hukuka, ahlaka ve yayıncılık ilkelerine aykırı bu haberlerin yargıyı etkilemek kastı taşıdığı aşikardır. Bu tarz bir yayıncılık anlayışını, medya sektörü adına vahim bir talihsizlik olarak değerlendiriyoruz.

1- Haberin içerisinde de yer aldığı gibi, Doğan TV’ye kesilen vergi cezasına karşılık istenen teminatın, yürütmesinin durdurulması için vergi mahkemelerindan bir ret kararı çıkmamıştır. Tam aksine, vergi mahkemeleri ara karar alarak, ilgili vergi dairelerinden konu ile ilgili görüşlerini 7 ila 30 günlük süre içinde vermelerini istemiştir.

2-Aynı haberde, Doğan Grubu’nun lehine bazı işlemler yapması için görevlendirildiği iddia edilen yetkililerden bahsedilmekte ve bunların UYAP sistemine müdahele girişimlerinden söz edilmektedir. Doğan Holding’in bahsi geçen rumuzlu şahıs ve olaylarla hiçbir ilgisi yoktur. Bu gibi müdaheleler suçtur. Bu iddialar sadece Grubumuzu yıpratmayı amaçlamakla kalmayıp, bağımsız yargıyı da zan altında bırakmaktadır.

3-Diğer taraftan Adalet Eski Bakanı Mehmet Moğultay’ın Doğan Grubu adına devreye sokulduğu iddiası da yalandır. Sn. Moğultay bu ülkede Adalet Bakanlığı da yapmış değerli bir hukukçudur, ancak Grubumuzla herhangi bir bağlantısı bulunmadığı gibi, kendisinden hiçbir yardım istenmemiştir.

4-Kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yanıltılması yönündeki bu haberlerle ilgili olarak Doğan Holding her türlü yasal hakkını kullanacaktır.

5-Yasal ve etik olmayan bu yönlendirmelere rağmen, Türkiye’de hakimlerin olduğu, hukuka ve vicdanlarına göre karar verdiklerine inancımız tamdır."

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