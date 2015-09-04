Kalkınma Bakanı'ndan İçişleri Bakanı'na: Hukuk devletinin mi yoksa diktatörlüğün bakanı mısın? Karar ver!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden seçim hükümetinde İçişleri Bakanlığı'na getirilen Selami Altınok'un, "Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve milletine karşı olan başkaldırıya müsaade etmeyeceğiz, gerektiğinde de çok şiddetli bir şekilde kafalarını ezeceğiz” açıklamasına aynı hükümette Kalkınma Bakanı olarak görev alan HDP'li Müslüm Doğan, "Polis kafasıyla devlet yönetilmez. Hukuk devletinin mi yoksa diktatörlüğün bakanı mı? Karar versin" tepkisini gösterdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, seçim hükümetinde AKP’li bakanlarla HDP’li bakanlar arasında yaşanan seçim güvenliği ve tezkere konusundaki anlaşmazlık, İçişleri Bakanı Altınok’un terörle mücadeleyi “şedit bir şekilde kafa ezme yöntemiyle yürüteceklerine” ilişkin açıklamasıyla kavgaya dönüştü. HDP’li Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan, Altınok’a çok sert tepki gösterdi.

'Karar versin’

Doğan, Cumhuriyet’e şunları söyledi: “İçişleri Bakanı’nın ‘şedit bir şekilde kafa ezeceklerine’ ilişkin sözlerini kınıyorum. Bu İçişleri Bakanı’nın mantığı mantık değil. Memur kafasıyla, polis kafasıyla devlet yönetilmez. Bu bakan, bir hukuk devletinin mi yoksa diktatörlüğün bakanı mı? Kararını versin. Böyle bir anlayış, böyle bir kafa hukuk devletinde, demokraside olmaz. Polis anlayışıyla bakanlık zaten olmaz. Biz bu anlayışı reddediyoruz, kınıyoruz. İçişleri Bakanı’nın bu sözlerini kesinlikle kabul edilebilir bulmuyoruz. Kabinedeki HDP’liler olarak da kabul etmiyoruz. Biz bu şedit bir şekilde kafa ezme açıklamasını hükümet içinde de sorun edeceğiz.

İlk Bakanlar Kurulu toplantısında konuyu bizzat Başbakan’ın gündemine getireceğiz. Bakanlar Kurulu’nun 15 günde bir toplanmasına karar verildi. Dolayısıyla ilk yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında biz İçişleri Bakanı’nın sözlerini gündeme getirip, Başbakan’a da ‘bu sözleri kabul edilebilir bulmuyoruz’ diye görüşümüzü ileteceğiz.”