-DOĞAN'DAN "YEŞİL YAŞIYOR" İDDİASI İSTANBUL (A.A) - 06.10.2010 - İnternet ortamına düşen, eski Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis'in ölümüyle ilgili ses kaydına ilişkin ifadesi alınan ''Ergenekon'' davası sanığı emekli Albay Arif Doğan'ın, ''Yeşil'' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın yaşadığı yönünde bilgi verdiği öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Doğan'a ait olduğu öne sürülen, Bitlis'in ölümüne ilişkin sözlerin haber sitelerinde yer alması ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının kayıtla ilgili inceleme başlatması üzerine, özel yetkili cumhuriyet savcılarından Zekeriya Öz'ün geçen günlerde ifadesine başvurduğu, ''Ergenekon'' davası sanığı Doğan, ek ifadesinde, ''Yeşil'' kod adlı Mahmut Yıldırım ve ''Jitem'' ile ilgili açıklamalar yaptı. Doğan'ın ifadesinde, ''Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın arkadaşı olduğunu ve halen hayatta olduğunu, kendisiyle Tunceli'de zaman zaman görüştüklerini söylediği öğrenildi. Albay Arif Doğan'ın Yıldırım'la aracı ekipler aracılığıyla görüştükleri yönünde bilgi verdiği de kaydedildi. ''Yeşil'in nerede olduğuna'' dair soruyu yanıtlamadığı belirtilen Doğan'ın Jitem hakkında sorulan soruya da ''Jitem'i kendisinin kurduğu ve yönettiği'' şeklinde yanıt verdiği belirtildi. ''Jitem donduruldu. Jitem'e ilişkin tüm belgeler hala bir Jitem görevlisinde duruyor'' ifadesini kullandığı belirtilen Doğan'ın, söz konusu Jitem görevlisinin ismini savcıya vermediği kaydedildi. Öldürülme korkusu nedeniyle söz konusu ismi vermediği ifade edilen Doğan'ın ''Jitem'in bazı dönemlerde PKK'yı kullandığını'' belirterek, '' bir dönem yaşanan tır yakma olaylarından bazılarının PKK'ya Jitem tarafından yaptırıldığını'' öne sürdüğü bildirildi. Doğan'ın, ifadesinde, Eşref Bitlis'in ölümüne ilişkin de ''O bir kazaydı, suikast değildi'' dediği öğrenildi. İnternet ortamına düşen ses kaydında ''Jitem'i ben kurdum'' diyen ve Doğan olduğu iddia edilen kişi, aynı zamanda, ''Alevi-Sünni kavgası için Alevilere saldıracak sakallı bir ekip kurdum. 7 bin ruhsatsız silah dağıtıp terörist yetiştirdim. 10 bin silahlı adamla suç örgütlerini yönettim'' ifadelerini kullanmıştı. Ses kaydında, ''(Eşref Paşa'nın ölümü) Cem Ersever yaptı diyorlar. Eşref'i öyle böyle yapmış! Hayır. Cem Ersever'in arkasına ben destek vermesem... adam mı öldürebilir? Söyleme ya, bırak şunu ya... Ahmet Cem Ersever'iymiş, Mustafa Deniz'iymiş, Mahsune'siymiş, bunlar çakal ya'' sözleri yer almıştı. Ses kaydıyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 23 Eylülde inceleme başlatmıştı.