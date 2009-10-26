Doğan'a üzücü sonuç

Doğan Grubu'nun 4.8 milyar liraya ulaşan vergi cezası için teminat istemi hakkında yürütmeyi durdurma talebiyle dava açtığı İstanbul 1. Vergi Mahkemesi de, talebi reddetti



Doğan Yayın Holding'in (DYH) bağlı ve dolaylı bağlı ortaklıklarına kesilen ve gecikme faiziyle 4.8 milyar liraya ulaşan vergi cezası için istenen teminat hakkında yürütmeyi durdurma isteyen Aydın Doğan'a vergi mahkemesinden ikinci kez ret cevabı çıktı. Doğan Grubu avukatlarının yürütmeyi durdurma davası açtığı İstanbul 1. Vergi Mahkemesi de bu talebi reddetti. Bu karar, 9. Vergi Mahkemesi'nin verdiği kararın ardından Aydın Doğan'ın talebini reddeden ikinci karar oldu.



Doğan'ı üzecek sonuç



Mahkeme, istenen teminata yönelik açılan dava konusunda Kocasinan Vergi Dairesi'ne bir hafta savunma süresi vermiş, vergi dairesinin talebi üzerine bu süreyi bir hafta daha uzatmıştı. Verilen savunma süresi önceki gün doldu ve Kocasinan Vergi Dairesi savunmasını 1. Vergi Mahkemesi'ne sundu. Savunmayı inceleyen mahkeme Doğan Grubu'nu üzen bir karara imza attı. Mahkeme, Doğan Grubu avukatlarının açtığı teminat yatırılması hususunda yürütmeyi durdurma talebini reddetti.



Umut bölge kararında



1. ve 9. Vergi Mahkemesi'nin ret kararlarının ardından geriye 6. ve 11. Vergi Mahkemesi'nin vereceği kararlar kaldı. Her iki mahkeme savunma için vergi dairelerine 30'ar gün süre tanımıştı. 30 günlük sürenin önümüzdeki ayın ortalarına doğru dolacağı öğrenildi. Öte yandan Doğan Grubu avukatları 9. Vergi Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma talebini reddetmesi üzerine Bölge İdare Mahkemesi'ne yaptıkları itirazın sonucunu bekliyor. Bölge İdare Mahkemesi'nin de teamül gereği vergi mahkemelerinin kararına uyduğu ve bu yönde karar verdiği iddia edildi.