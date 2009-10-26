Doğan'a üzücü sonuç

Doğan Grubu'nun 4.8 milyar liraya ulaşan vergi cezası için teminat
istemi hakkında yürütmeyi durdurma talebiyle dava açtığı İstanbul 1.
Vergi Mahkemesi de, talebi reddetti
Doğan Yayın Holding'in (DYH) bağlı ve dolaylı bağlı ortaklıklarına
kesilen ve gecikme faiziyle 4.8 milyar liraya ulaşan vergi cezası için
istenen teminat hakkında yürütmeyi durdurma isteyen Aydın Doğan'a vergi
mahkemesinden ikinci kez ret cevabı çıktı. Doğan Grubu avukatlarının
yürütmeyi durdurma davası açtığı İstanbul 1. Vergi Mahkemesi de bu
talebi reddetti. Bu karar, 9. Vergi Mahkemesi'nin verdiği kararın
ardından Aydın Doğan'ın talebini reddeden ikinci karar oldu.
Doğan'ı üzecek sonuç
Mahkeme, istenen teminata yönelik açılan dava konusunda Kocasinan Vergi
Dairesi'ne bir hafta savunma süresi vermiş, vergi dairesinin talebi
üzerine bu süreyi bir hafta daha uzatmıştı. Verilen savunma süresi
önceki gün doldu ve Kocasinan Vergi Dairesi savunmasını 1. Vergi
Mahkemesi'ne sundu. Savunmayı inceleyen mahkeme Doğan Grubu'nu üzen bir
karara imza attı. Mahkeme, Doğan Grubu avukatlarının açtığı teminat
yatırılması hususunda yürütmeyi durdurma talebini reddetti.
Umut bölge kararında
1. ve 9. Vergi Mahkemesi'nin ret kararlarının ardından geriye 6. ve 11.
Vergi Mahkemesi'nin vereceği kararlar kaldı. Her iki mahkeme savunma
için vergi dairelerine 30'ar gün süre tanımıştı. 30 günlük sürenin
önümüzdeki ayın ortalarına doğru dolacağı öğrenildi. Öte yandan Doğan
Grubu avukatları 9. Vergi Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma talebini
reddetmesi üzerine Bölge İdare Mahkemesi'ne yaptıkları itirazın
sonucunu bekliyor. Bölge İdare Mahkemesi'nin de teamül gereği vergi
mahkemelerinin kararına uyduğu ve bu yönde karar verdiği iddia edildi.