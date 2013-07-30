Doğan Akhanlı için adalet aranıyor

Doğan Akhanlı’ya Adalet İnisiyatifi, Doğan Akhanlı hakkındaki beraat kararının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yarın görülecek ilk duruşmayla ilgili yaptığı açıklamada, "özgür ve eşit bir geleceği savunan insanların keyfi tutuklama ve yargılamaların artık sona erdirilmesi gerektiği çağrısında" bulundu.

Silahlı örgüt üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada beraat eden, ancak bu kararın Şubat ayında Yargıtay tarafından bozulmasıyla yeniden "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle yargılanmasına karar verilen yazar ve insan hakları savunucusu Doğan Akhanlı'nın duruşması yarın (31 Temmuz) 09:30'da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görülecek. Davayı Almanya'dan gelen 20’yi aşkın insan hakları savunucusu, yazar, sanatçı, meslek kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra Almanya Başkonsolosluğu temsilcisi de izleyecek.

Doğan Akhanlı’ya Adalet İnisiyatifi, "Müebbet yanlış anlamara son!" başlığıyla yayımladığı çağrı metninde, bugün saat 17:00'de İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi'nde Akhanlı'nın davasıyla ilgili bir basın açıklaması yapılacağını duyurdu. Basın açıklamasında Alman yazar Günter Wallraff, Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti (NRW) Milletvekili Felix von Grünberg ve Alman Yeşiller Partisi parlemento milletvekili adayı Beriwan Aymaz konuşacak.

Doğan Akhanlı’ya Adalet İnisiyatifi'nin açıklaması şöyle:

Doğan Akhanlı Davası | Müebbet yanlış anlamalara son!

Yazar ve insan hakları savunucusu Doğan Akhanlı’ya karşı yeniden açılan mahkeme 31 Temmuz’da İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden başlayacak. Soygun ve silahlı örgüt isnadıyla yargılanan Akhanlı, 2011 yılında, beraat etmişti. Yargıtay 2013 yılının Şubat ayında beraat kararını bozarak, ağırlaştırılmış müeebbet talebiyle dosyayı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine geri yolladı.

Yeniden açılan davayı izlemek için Almanya’dan 20’yi aşkın insan hakları savunucusu, yazar, sanatçı, meslek kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerinden oluşan bir heyet İstanabul’a geliyor. Almanya Başkonsolosluğu temsilcisi de davada hazır bulunacak. Yargıtay kararını, eleştirel aydın seslerin susturulması olarak kınayan, aralarında ünlü yazar Günter Wallraff’ın da bulunduğu heyet üyeleri, Akhanlı için yeniden beraat talep ediyorlar. Gerçekten de yargıtay, Akhanlı’nın beraat etmesini sağlayan bütün tanık ifadelerinin kaale alınmamasını, 1989 ve 1992 yılındaki, büyük ölçüde çelişkili olan, manipüle edildiği ya da işkence altında alındığı kanıtlanan polis ifade ve tutanaklarına göre karar verilmesini talep ederek, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ni ağırlaştırılmış müebbet cezası vermeye zorluyor.

Yargıtay bu tutumuyla Doğan Akhanlı’nın Türkiye’deki sesinin kısılması, bir kez daha sürgün hayatına mahkum edilmesini hedefliyor.

Akhanlı gerek yurt içinde gerekse yurtdışında, Ermeni Soykırımı'nın tanınması için uğraş veren, birbiriyle düşmanlaştırılmış gruplar arasında diyaloğu sağlamaya çalışan ve devlet şiddetine maruz kalan azınlıklardan yana tutum alan birisi olarak tanınıyor. Başka türlü düşünen ve hissedenlere karşı devlet kaynaklı nefret söylemine karşı, Türkiye’deki demokratik hareketin gelişmesine hizmet eden bu duruşunu biz de destekliyoruz. Tam da bu yüzden, özgür ve eşit bir geleceği savunan insanların keyfi tutuklama ve yargılamaların artık sona erdirilmesi gerektiği çağrısında bulunuyoruz.

Doğan Akhanlı’nın duruşması, 31 Temmuz günü, saat 9:30’da İstanbul (Çağlayan) Adliyesi'nde başlayacak.

Konuyla ilgili basın toplantısı, 30 Temmuz saat 17.00’de İHD İstanbul Şubesi’inde (Çukurlu Çeşme Sokak, Bayman Apartmanı, No:10/1, Taksim / İstanbul) yapılacak.

Konuşmacılar:

Günter Wallraff, Yazar

Felix von Grünberg, Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti (NRW) Milletvekili

Beriwan Aymaz, Yeşiller Partisi parlemento milletvekili adayı.

Doğan Akhanlı’ya Adalet İnisiyatifi

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