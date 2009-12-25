Doğan'a 8 yıl hapis isteniyor

T24 - Uzun süredir beklenen iddianame hazırlandı. Aydın Doğan ve kızı Hanzade Vasfiye Doğan Boyner SPK Kanunu'na muhalefetten yargılanacak





Sermaye Piyasası Kurulu'nun şikayeti üzerine kızı Hanzade Vasfiye Doğan Boyner'in de aralarında bulunduğu 3 kişi ile birlikte hakkında SPK Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatılan Aydın Doğan hakkında iddianame hazırlandı. Şüphelilerin "2499 Sayılı SPK Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan 2 yıl 8 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapisleri talep edildi.





Aydın Doğan'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında "SPK Kanunu'na Muhalefet etmek" suçundan iddianame hazırlandı. İddianamenin kabulü durumunda şüpheliler İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacaklar.



İstanbul Cumhuriyet Savcısı Sadi Yoldaş tarafından hazırlanan iddianamede, Aydın Doğan, İmre Barmanbek, Hanzade Vasfiye Doğan Boyner ve Ali Rıza Temuroğlu şüpheli sıfatıyla yer aldılar. İddianamede Sermaye Piyasası Kurulu'nun Hürriyet Gazetecilik ve Matbacılık A.Ş. ve Doğan Gazetecilik A.Ş. yöneticileri hakkında 21 Ekim 2008 tarihinde Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Hürriyet ve Doğan Gazetecilik A.Ş.'nin ihtiyacı olan gazete kağıdı ve baskı malzemeleri ithalatı işlemlerinin, söz konusu işlemlere fiili olarak katkısı bulunmayan ve Doğan Ailesi'nin sahibi olduğu yurtdışında kurulu şirketler üzerinden gerçekleştirilmesi suretiyle hisse senetleri İMKB'de işlem gören Hürriyet ve Doğan Gazetecilik aleyhine haksız menfaat sağladığı iddia edildiği ve güveni kötüye kullanmak suçundan TCK 'nin 155 ve SPK'nın 48. maddeleri uyarınca suç duyurusunda bulunulduğu anlatıldı.



Üsküdar Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yazılı ve sözlü savunmaları alıp, sunulan savunma belgeleri yönünde SPK'dan ek rapor ve karar aldıktan sonra hukuki değerlendirme yaptığı belirtildi. Değerlendirmede, şüphelilere isnat edilen eylemin güveni kötüye kullanmak' değil, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47. Maddesi kapsamında yer alan suçu oluşturacağı görüşüyle 8 Haziran 2009 tarihinde Güveni Kötüye Kullanmak suçundan ek kovuşturmama kararı verildiği, SPK Kanunu'na Muhalefet Suçu için de yetkisizlik kararı verilerek dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği bildirildi.



Daha ucuza mal ettiklerini savundular



SPK vekilinin 7 Ekim günü başvuruda bulunduğu, başvuruya olayda müsnet suçun unsurlarının oluştuğu yönünde 3 kişilik üniversite öğretim üyesi imzasını taşıyan hukuki mütalaanın da eklendiği ifade edilen iddianamede, savunma için başvuran şüpheliler ile vekillerinin, olayda örtülü kazanç aktarımı suçunun oluşmadığını, bu şekilde emsallerine göre ürünlerin daha ucuza mal edildiğini bildirdikleri anlatıldı.



Savunma tanıkları dinlendi



Yine üniversite öğretim üyelerince hazırlanan rapor şeklindeki, şüphelilerin eylemin SPK Kanunu'nun 15/son maddesindeki anlatıma uymadığı, olayda müsnet suçun unsurlarının oluşmayacağı yönünde görüş içeren 3 ayrı hukuki mütalaa sundukları ifade edildi. Yine raporu hazırlayan savunma tanıklarından hukuki mütalaası sunulan üniversite öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Teoman ve Doğan Dış Ticaret A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesi Mehmet Erol Çamur'un tanık olarak dinlenildiği kaydedilen iddianamede, soruşturma evrakının sürüncemede kalmaması için savunmanın diğer tanıklarının dinlenip dinlenmeyeceği hususunun mahkemece değerlendirilmesi düşünüldüğü ifade edildi. İddianamede ayrıca savunma tarafının olayda emsal araştırması yapılması talebinin ise bu aşamada değerlendirilmediği ifade edildi.



Bilirkişi incelemesi talebi mahkemeye bırakıldı



Sermaye Piyasası Kurulu'nun raporuna ve suç duyurusuna eklediği olayda, müsnet suçun oluşacağına dair rapor şeklindeki hukuki mütalaa ile savunmanın ibraz ettiği öğretim üyelerince hazırlanan müsnet suç unsurlarının oluşmayacağı yönündeki ve rapor şeklindeki hukuki mütalaalar arasındaki farklı iddia ile savunmaların mahkemesince değerlendirilmesi gerektiği kaydedilen iddianamede, şimdiki aşamada bilirkişi incelemesi talebinin değerlendirilmediği belirtildi.





'İddia ve savunma delillerinin birlikte takdir ve değerlendirilmesi mahkemeye ait' denilen iddianamede, tüm şüphelilerin eylemlerine uyan 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/A-5 ve TCK'nin 43/1 maddesi gereğince 2 yıl 8 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamenin kabulü durumunda şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.



