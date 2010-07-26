-DOĞAN'A "YÜKSEK TANSİYON" TEŞHİSİ İSTANBUL (A.A) - 25.07.2010 - ''Balyoz Planı'' iddialarına ilişkin olarak açılan davada hakkında yakalama emri çıkarılan Eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, ''Doğan'ın Adli Tıp Kurumundaki kontrolünde, yüksek tansiyon teşhisi konulduğunu ve bir üniversite hastanesinde kontrol edilmesinin uygun görüldüğünü'' bildirdi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde basın mensuplarına Doğan'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Ersöz, Doğan'ın Adli Tıp Kurumunda yapılan sağlık kontrolünde büyük tansiyonunun 19-20, küçük tansiyonunun ise 13-14 olarak gözlendiğini belirtti. Doğan'ın bu nedenle en yakın üniversitesi hastanesi olan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesine getirildiğini belirten Ersöz, ''Doğan'a 2003'te de 5 damarında anjiyo yapılmıştı. Tutukluluk süresince de stent takılıp ilaç tedavisi görmüştü. Burada tüm testlerin yapılıp, incelemelerin tamamlanmasının ardından ya müşahede altına alınacak, ya da tekrar Adli Tıp Kurumuna gönderilecek'' dedi.