T24 LogoT24 Logo
Gündem

DOĞAN'A "YÜKSEK TANSİYON" TEŞHİSİ İSTANBUL (A.A)

26 Temmuz 2010 01:34

-DOĞAN'A "YÜKSEK TANSİYON" TEŞHİSİ İSTANBUL (A.A) - 25.07.2010 - ''Balyoz Planı'' iddialarına ilişkin olarak açılan davada hakkında yakalama emri çıkarılan Eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, ''Doğan'ın Adli Tıp Kurumundaki kontrolünde, yüksek tansiyon teşhisi konulduğunu ve bir üniversite hastanesinde kontrol edilmesinin uygun görüldüğünü'' bildirdi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde basın mensuplarına Doğan'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Ersöz, Doğan'ın Adli Tıp Kurumunda yapılan sağlık kontrolünde büyük tansiyonunun 19-20, küçük tansiyonunun ise 13-14 olarak gözlendiğini belirtti. Doğan'ın bu nedenle en yakın üniversitesi hastanesi olan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesine getirildiğini belirten Ersöz, ''Doğan'a 2003'te de 5 damarında anjiyo yapılmıştı. Tutukluluk süresince de stent takılıp ilaç tedavisi görmüştü. Burada tüm testlerin yapılıp, incelemelerin tamamlanmasının ardından ya müşahede altına alınacak, ya da tekrar Adli Tıp Kurumuna gönderilecek'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında 'asgari ücretli' vatandaşın mesajını okuyan Fatih Portakal'dan Bakan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24