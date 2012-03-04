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Doğan Yurdakul’un 3 damarı tıkalı çıktı

Ankara'da dün anjiyo olan Doğan Yurdakul’un karotis damarında ve bacaklarındaki 2 atar damarda daha hayati tehlike oluşturacak şekilde tıkanıklık olduğu tespit edildi.

04 Mart 2012 08:50

T24- Odatv Davası kapsamında tutukluyken sağlık sorunları nedeniyle 22 Şubat’ta tahliye edilen Odatv Yayın Koordinatörü Doğan Yurdakul, dün Ankara’daki Özel TOBB Hastanesi’nde anjiyo oldu

Milliyet'in haberine göre, Prof. Dr. Erdoğan İlkay tarafından yapılan anjiyoda, Yurdakul’un karotis damarında ve bacaklarındaki 2 atar damarda daha hayati tehlike oluşturacak şekilde tıkanıklık olduğu tespit edildi. Yapılan değerlendirmede, bu damarlara stent takılmasıyla sorunun kalıcı olarak çözülemeyeceği kanaatine varıldı ve baypas ameliyatına karar verildi.


Yurdakul’un avukatı Hüseyin Ersöz, karotis damarında ve bacaklarındaki 2 atar damarda hayati tehlike oluşturacak şekilde tıkanıklık olduğu belirlenen Yurdakul’un önümüzdeki hafta içinde baypas ameliyatı olacağını açıkladı.

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Odatv DavasıDoğan Yurdakulanjiyo

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