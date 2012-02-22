Doğan Yurdakul tahliye oldu

T24 - Özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, ''Odatv'' davasının tutuklu sanığı gazeteci Doğan Yurdakul'un tahliyesine karar verdi.

Doğan Yurdakul'un avukatlarının, sağlık sorunları gerekçe göstererek tahliyesine karar verilmesi yönündeki taleplerini inceleyen mahkeme heyeti, oy birliğiyle Yurdakul'un tahliyesini kararlaştırdı.

Yurdakul'un avukatları Hüseyin Ersöz ve Serkan Günel tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, 66 yaşındaki Yurdakul'un geçmişten bugüne kan pıhtılaşması, hipertansiyon ve böbrek yetmezliği rahatsızlıkları olduğu, emboli sorunu bulunduğu anlatılarak, tahliyesine karar verilmesi istenmişti.

Davanın iddianamesinde, soruşturma kapsamında 7 Mart 2011'de tutuklanan Yurdakul'un, Yalçın Küçük ve Soner Yalçın'dan almış olduğu örgütsel talimatlarla örgütün amaç ve stratejileri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü, medya imkanlarıyla kara propaganda ve toplumu yanlış bilgilendirme faaliyetlerini icra ettiği öne sürülüyor.

İddianamede Yurdakul'un, ''silahlı örgüte üye olmak'', ''kaos ortamı oluşturmak amacıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek'', ''adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs etmek'' suçlarından 9 yıldan 21,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

'Tutuklu milletvekillerine ve gazetecilere özgürlük diliyorum'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, ''Odatv'' davasının tutuklu sanığı gazeteci Doğan Yurdakul'u tahliyesini sosyal paylaşım sitesi twitter'daki hesabı aracılığıyla değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, ''Sağlık gerekçesi ile de olsa Doğan Yurdakul'un tahliyesinden büyük mutluluk duydum. Aynı duyarlılık diğer mahkumlar için de gösterilmeli. Haksız bir biçimde AKP'nin Özel Yetkili Mahkemelerince yıllardır tutuklu bulunan milletvekillerine, gazetecilere özgürlük diliyorum'' mesajını paylaştı.